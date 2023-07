Mi kell egy remek nyárhoz? Például zene, borok, művészet, koncertek és tánc. Ez mind adott lesz Egerben szerdától vasárnapig, ugyanis újra felpezsdül a belváros, és kezdetét veszi az Utcazenészek Versenye, ám nem csak a muzsikusokra, az alkotókra is szavazhatunk a like érmékkel. A belvárosban járva, például a Líceum előtt, a Gárdonyi téren és a Sárvári fagyizónál is lehetőség lesz belehallgatni a zenészek produkcióiba, a Dobó téren pedig finom borokat is kóstolhatunk. Ezzel együtt a 19 éves múltra visszatekintő Éter Plusz Tehetségkutató Fesztivált is megtartják, ennek részeként Eger Hangjára is szavazhatnak az érdeklődők.