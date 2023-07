Amint az a Tisza-tavon forgatott, Jóreménység-sziget című filmből is kiderül, néha a legegyszerűbb dolgok teszik boldoggá az embert. Ahogy az önkéntes karanténba vonult alkotót boldoggá tette a saját maga által megtermelt paradicsom, a csend és a természet szépsége, úgy lett nekem is jobb kedvem, amikor ellátogattam a forgatás helyszínére. A mindennapokban gyakran találkozom kötekedő, folyton panaszkodó emberekkel, viszont ritkán látom azt, hogy idegenek egymásra mosolyognának például sorban állás közben, vagy odavetnének a másiknak egy-egy kedves megjegyzést csak úgy. A Jóreménység-sziget viszont hű a nevéhez. A film készítője, Ljasuk Dimitry megálmodott ugyanis egy közösségi teret a film helyszínére, és úgy tűnik, hogy sikerrel járt. Idegenek közé csöppentem, mindenki köszönt egymásnak, önként szedték a szemetet, sepregettek, locsolták a virágokat, kacsolták azokat a paradicsomokat, amiket lehet, hogy nem is látnak beérni. Tele van a hely olyan dolgokkal, amelyeknek máshol már lehet, hogy rég lábuk kelt volna. A szigetre viszont, úgy tűnik, szerencsére olyan emberek járnak, akik nemhogy nem lopnak, hanem tesznek inkább a helyért, hogy az szép maradhasson, és például bővítik az ott kialakított könyvtárat. A képlet nagyon egyszerű: friss levegő, víz, fák, virágok, kis kert, barátságos emberek, és máris árad a nyugalom. Jó lenne, ha kinőné magát a szigetről ez a mentalitás, és elterjedne mindenhol. Vajon kin múlik?