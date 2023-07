Valódi kalóztábort szervezett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét-programjának gyöngyöspatai csoportja az elmúlt héten a gyerekeknek, adta hírül a csoport a közösségi oldalán. Közlésük szerint az öt nap során sport-, játékos- és kézműves foglalkozások színesítették a napokat. A gyerekek a maguk készítette kiegészítőkkel napról napra egyre kalózosabbakká váltak. A kisebbek, többek között, kalózkincset kerestek egy palackpostán kapott térkép alapján. A pataknál a kézműves foglalkozáson készített hajókat is fel tudták avatni. A nagyobbak sorversenyek után saját játékot készítettek, amit ki is próbáltak rögvest. Csoportos foglalkozást is sikerült beiktatni, ahol történetet egészítettek ki és megalkották annak szereplőjét. A résztvevők elkészítették a tábor zászlaját is, amelyre felkerült mindenki kéznyomata. A kalandos hét zárása egy valódi kalózhajónál zajlott, ahol a bátor kalózokká vált gyerekek vízi csatákat vívhattak a meleg időnek köszönhetően, tájékoztatott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyöngyöspatai csoportja.