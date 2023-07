Azt mondják, akik nyáron születnek, szeretik a meleget. Majdnem májusi lettem, míg végül június első napján láttam meg a napvilágot, de a tavasz a kedvencem, és az ősszel sincs sok bajom, viszont a nyár...

Az rendben van, sőt, imádom is, hogy sokáig van világos, télen is lehetne így. De bárcsak ne lenne 25 foknál melegebb. Soha. Néha lehetne hideg, meg karácsonykor hó is, de a kánikulát annyira szeretném kihagyni. Kár, hogy ez nem kívánságműsor, így bár az első évekre nem emlékszem, de harminc éve biztosan szenvedek a melegtől.

Emlékszem, amikor kicsi voltam, rokonoknál nyaraltunk a fővárosban. A négyemeletes tetőtéri szobájában azt hittem, ennél rosszabb nem történhet egy emberrel, mint hogy ott kell eltöltenie néhány napot. Éjszakánként nem lehetett aludni, annyira meleg volt. Aztán utolért a sorsom, nekem is tetőtéri szobám lett, végeláthatatlannak tűnő nyarak voltak azok.

A legtöbb helyen, ahol laktam, meleg volt. Aztán megtört a jég, lett légkondink, ezzel pedig kezdetét vette az örök „harc”: egyikünknek túl hideg van, a másikunk pont jól elvan. Ha kikapcsoljuk a hűtést, fordul a kocka, egyikünknek pont jó lesz, a másikunk nyafog, hogy melege van. Tapasztalataim szerint ugyanez a műsor megy a munkahelyeken is, csak ott többen erősítik az egyes táborokat, így még több elégedetlenkedést hallani.

Tényleg ennyire máshogy vagyunk összerakva? Úgy látszik, igen. Néha nehéz megérteni másokat. Ha nekem melegem van, hogy fázhat a velem szemben ülő? Ha én legszívesebben egy jégbarlangban tölteném a nyár nagy részét, hogyan élvezheti azt valaki, hogy egész nap sütteti magát a 35 fokban? Olyan kérdések ezek, amikre nincs jó válasz. Mindig is lesznek ilyen különbségek, és természetesen vannak ennél nagyobbak is. Mindenkinek kell vagy legalábbis kellene egy kicsit engednie, szerintem az időjárásnak is. Persze tudom, ez a hideg van-meleg van kérdés elég pitiáner méretű probléma a világ nagy gondjaihoz képest, de azért ha most kívánhatnék hármat, az egyik az lenne, hogy legyen már 25 fok napközben...a másik két kívánságot valami fontosabbra használnám el, aztán az augusztusi hullócsillagokat is bevetném még néhány vágyam megvalósítására.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock.)