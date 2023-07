HEVESVÁRMEGYEI LAPOK. POLITIKAI ÉS VEGYESTARTALMÚ LAP. 1904. JANUÁR 14.

A postáról.

Az alábbi sorok közlésére kértek fel bennünket: Hogy postai viszonyaink milyen rendezetlenek, arról már sokszor esett szó. Külföldről jövő leveleink, csomagjaink mindig a csehországi Égerbe mennek, ugy, hogy mindent egy héttel később kapunk. De hát ezen senki sem akar segiteni – mert nehezen is lehet. Ahogyan pedig segiteni szoktak („Erlau” jelzéssel): abban nincs köszönet. Hanem vannak közelebb eső dolgok, melyeket könnyű volna rendbehozni, csak egy kis jóakarat kellene hozzá. Itt van pl. az az igazán helytelen állapot, hogy az egész városban alig van két-három levélszekrény, az is csak a Fő-utczán, vagy környékén. Már három vagy négy évvel ezelőtt felszólaltam emiatt, de siker nélkül. Ujból figyelmébe ajánlom tehát az illető hatóságnak, hogy intézkedjék. Ha ez sem használ, ugy magasabb fórumhoz kell majd fordulni. Az is elég mizéria, hogy a főutczán kívül alig lehet levélbélyeget kapni, de hát ez már a boltosok dolga.

Egy egri lakos.

HATVAN ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS IRODALMI HETI LAP. 1901. JUNIUS 16.

Uj csendőrörs járásunkban.

A hatvani járás közbiztonsága érdekében igen kivánatos, hogy a meglévő csendőrörsök szaporittassanak. Jelenleg a hatvani örshöz Hatvan, Csány, Hort, Ecséd, R.szt. márton, Apcz és Szücsi község, a pásztóihoz Pásztó, Tar, Hasznos, Sz. Püspöki és Sz. Jakab tarozik. A hatvani örsnek létszáma 8 csendőrből áll, melyek közül két csendőr állandóan vasúti ügyeletet teljesit, a megmaradó 6 csendőr létszáma is ritkán teljes, mert annak egy része gyakran máshova vezényeltetik, minek következtében ritkán látogathatják meg a kerülethez tartozó községeket és tanyákat. Szükség esetén pedig a nagy távolság miatt csak későn érkezhetik meg a csendőr segély. Ezen a bajon csak ugy lehet segiteni, ha járásunk területén még egy csendőr örs rendszeresittetik. Nézetünk szerint legalkalmasabb volna Apcz székhelyül, melyhez Apcz, Ecséd, Rszentmárton és Szücsi község volna beosztandó. A csendőr örsök szaporitása semmi nemü rendelettel nincs kizárva, de ezt csak is az érdekelt községek kezdeményezhetik s indokolt előterjesztéseiket meg tegyék, melyben felsorolandó mindaz a mi az uj örs felállitását szükségessé teszi, ugy mint a községeknek a jelenlegi örstől való távolsága, a gyakori lopások, tüzesetek stb. Heves vármegye közigazgatási bizottsága f. hó 2-án tartott ülésében foglalkozott Apcz községnek e tárgyban beadott kérelmével s azt pártolólag is terjesztette fel a miniszteriumhoz, de hogy lesz e eredménye, kétséges dolog.

EGRI ÉRTESITŐ. HETILAP. EGYSZERSMIND A HEVESMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET KÖZLÖNYE. SEPTEMBER 15-ÉN 1861.

Vegyes hirek.

Gyöngyösön e hó 10-én d. u. egy és két óra közt ismét tüz ütött ki s huszonegy házat hamvasztott el. A további elharapózást csak ugy birták megakadályozni, hogy tizenegy háznak tetejét leszedték. A leégett s lerontott házak közt csupán egy volt biztositva. – Megjegyzendő, hogy az immár tizennyolczadik kigyulladási eset a juliusi nagy tüzvész óta. Képzelhetni a rémülést, de még inkább a nyomort, mely a még meglevő vagyonát féltő és a sujtott szerencsétlen lakosság közt uralkodik! Segitség, még pedig országos segitség kell ahhoz, hogy tőzsgyökeres magyar város ismét felépüljön; s mi meg vagyunk győződve, hogy minden emberbarát széles e hazában szivesen járuland s járult is már részben filléreivel a borzasztó nyomor enyhitéséhez, csak a hatóságok országszerte a gyűjtésről kellőleg és lelkiismeretesen intézkedjenek. – Adja az ég, hogy ez legyen az utolsó rémületes eset, s a város sorsa mielőbb kedvezőre változzék.

HEVES ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZMÜVELŐDÉSI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 1901. DECEMBER 8.

Kutba vetették.

Csontos János átányi lakos, szép szál ember volt. De nem volt olyan jó, mint amilyen szép. Ivott nagyokat és gyakran. s igy boros-fővel gyakorta ment haza fiatal feleségéhez. A szesz nagyon dolgozott benne s ilyenkor csaknem halálra verte azt a szép asszonyt. Csontos Jánosnak e kegyetlensége odavitte a dolgot, hogy a napokban egy kutban megfulladva találták. Mint hirlik öngyilkos nem igen lehetett mert, mint halljuk, életveszélyes sebeket találtak rajta. Halálát azonban a vizbefulás okozta. A vizsgálat folyik.