Az Óvoda úti játszótér is megújult a nagyközségben, közölte Siposné Fodor Judit polgármester. Tájékoztatása szerint kicserélték a hinták tartóoszlopait, teljes felújításon esett át a mászóvár is. A játszótéren két bébihintát is elhelyeztek, a legkisebbek örömére. Az Arany János úti játszótérre is kihelyeztek két új bébihintát. Ide már beszerezték és hamarosan felszerelik a focihálókat. A polgármester bízik benne, hogy a gyerekek szívesen mennek a település játszótereire, és vigyáznak is az ott található értékekre.