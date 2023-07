Évek óta várják a 6 és 12 év közöttieket a vakáció idején, hogy hasznosan tölthessék a szabadidejüket az egri kórház kollégáinak gyermekei. Ezen a nyáron két hétig tartanak az izgalmasabbnál izgalmasabb programok.

– Az első héten 32-en, a másodikon 27-en vesznek részt a táborban. Nagyon sok mindennel készülünk számukra. Ellátogatunk például az érsekkerti játszótérre, a felsőtárkányi tóhoz, és megnézzük az egerszalóki barlanglakásokat is, valamint belünk 3D-s mozira, és kézműves foglalkozások is várnak a kicsikre –mondta el portálunknak a tábor szervezője, Sütő Ferencné.

Hasznosan töltik a szabadidejüket az egri kórház kollégáinak gyermekei

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Az Egri Érseki Palotában múzeumpedagógiai foglalkozáson vehetnek részt, és további sok-sok kirándulás is vár rájuk. Elmennek Kisnánára a várhoz és Szilvásváradot is felfedezik majd a két hét alatt. Már hagyománnyá vált, hogy a rendőrség balesetmegelőzéssel kapcsolatos előadást tart a táborozóknak, akik kipróbálhatják az ügyességüket, biciklizhetnek és gokartozhatnak is.

Hétfő délután a Skill Laborban az egészségügyi szakoktatók érdekes előadást mutattak be a táborozó gyerekeknek.