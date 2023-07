Elstartolt Kiskörénél hétfőn a XI. Tiszai PET Kupa. Tamás Zsolt versenyigazgató elmondta, már évek óta együtt dolgoznak azért, hogy vizeink tisztábbak legyenek. Közölte, az augusztusi főfutam a Közép-Tisza Kisköre és Szolnok közötti szakaszát veszi célba.

– A XI. Tiszai PET Kupa tíz pethajóból és jelentős kenus különítményből álló mezőnye a Ring-a-tó Kisköre Strandon építette meg vízijárműveit, a pillepalackokon lebegő tutajokat – tette hozzá.

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Hétfőn a mezőny ott folytatja a hulladékgyűjtést, ahol a hónap elején az Ifjúsági PET Kupa abbahagyta a folyótakarító munkát. A kiskörei zsilipelés után Tiszabura, Tiszaroff, Nagykörű és Tiszapüspöki érintésével halad a környezetvédelmi program, hulladékgyűjtéssel, vándortáborozással, szórakoztató programokkal és tartalmas előadásokkal. A XI. Tiszai PET Kupa augusztus 5-én szolnoki befutóval zárul.

Fejes Lőrinc, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig) kiskörei szakaszmérnöke is köszöntötte a petkalózokat. Mint mondta, most hetven kilométerest szakaszt tisztítanak az önkéntesek. Hozzátette, a Kötivizignek is van egy hajója, s a versenyzőkhöz szólva még elmondta, hogy nem csak természetvédelmi szempontból fontos a verseny, hanem turisztikai látványosságokkal is találkozhatnak a hajósok.

A PET Kupák sorozatában ez a huszadik hulladékgyűjtő verseny, immáron több mint 10 éve szervez az ötletgazda Természetfilm.hu Egyesület pethajós folyami versenyeket a Tiszán és mellékfolyóin. Idén májusban egy újabb mellékfolyóval, a Marossal bővült a versenynaptár. A Tisza-tóra is sokadszorra tértek vissza a petkalózok, hiszen a térség fontos központjává vált a folyótisztító programoknak. Idén nyáron már két verseny is lezajlott itt eredményesen: júniusban a IV. Tisza-tavi PET Kupán gyűjtötték a petkalózok a hulladékot, július első hetében pedig középiskolás csapatok takarították a tavat az Ifjúsági PET Kupa keretében. A Tisza-tavat érintő versenyek hulladékmérlege idén már tíz tonna felett jár.

A régióban Kisköre szerepvállalása nélkülözhetetlen a folyótisztító munkában, a vízügy oldaláról az idén 50 éves Kiskörei duzzasztógát a hulladék megállításának egyik kiemelt eszközévé vált, miközben a PET Kupa folyamatosan fejlődő kiskörei Folyómentő Központja, a hulladék szakszerű szelektálásáról gondoskodik. A XI. Tiszai PET Kupa első napjain, július 29-30-án a Ring-a-tó Kisköre Strand partján épültek a hulladékgyűjtő pillapalack hajók, majd innen július 31-én hétfőn rajtolt a flotta. A zsilipelés után a tíz pethajós csapat és a jelentős kenus különítmény Tiszabura, Tiszaroff, Nagykörű és Tiszapüspöki érintésével tisztítja a folyót és árterét, egészen Szolnokig.