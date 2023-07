Lányi Adél filmrendező, Fehér Ágoston operatőr, és Edőcs Bálint vágó most elkészült dokumentumfilmje mutatja be a Macskaárvaház életét, munkásságát Kiss Norbert világbajnok autóversenyző, kuratóriumi tag, Bóday Pál kuratóriumi elnök, állatvédő aktivista, valamint egy örökbefogadó család és egy 11 éves állatszerető kisfiú szemén keresztül, aki ráadásul autóversenyzőként és állatvédőként egyaránt Kiss Norbi nyomdokaiba szeretne lépni. A rendező és stábja több hónapon keresztül forgatott Kápolnán, Budapesten, de benézhetünk Kiss Norbi és párja otthonába, ahol három mentett macskájuk teljes értékű családtagok, és komoly kis birodalmuk van, Norbi legendás győzelmi serlegei, tűzálló ruhái és szimulátora mellett. Mindezt a formula.hu adta hírül.

- Rendkívül találó a cím, hiszen miközben tíz éve azon dolgozunk, hogy mentett állatok sorsát jobbra fordítsuk, a mi személyes sorsunk is sokat fordult - fogalmazott Bóday Pál a formula.hu-nak. A stáb budapesti otthonában, a Kápolnai Macskaárvaházban macskaalom-takarítás közben, illetve Budapest és Kál-Kápolna állomás között ingázva is elkísérte. Bóday hangsúlyozta: idén tízéves a Macskaárvaház és óriási megtiszteltetés volt, hogy Lányi Adél filmrendező minket "szemelt ki" arra, hogy bemutassa egy kis magyar vidéki állatvédő civil szervezet munkáját.

- Bízom abban, hogy a film közel sem csak rólunk, hanem az állatvédelem rendkívüli fontosságáról, állat és ember kapcsolatának megváltozott dimenzióiról, és arról az állatbarát, az állatok kihasználásától és meggyilkolásától mentes világról is szól, ami velünk együtt rengeteg állatszerető ember álma - fogalmazott Bóday a formula.hu-nak, majd hozzátette: nagyon szerencsés vagyok, hogy Kápolnán egy fantasztikus segítőkész közösséget, az alapítványban egy az állatvédelem iránt elkötelezett világhírű magyar sportolót, és sok-sok önzetlen segítőt, a magánéletben pedig egy megértő, és az állatokat szintén rajongásig szerető társat ajándékozott nekem a Jóisten.

A Sorsfordító című dokumentumfilm a tervek szerint több külföldi, így angol és olasz dokumentumfilm-fesztiválon is bemutatkozik majd, így angol verziója is készül, egész Európában bemutatva, hogy a hagyományosan nagy állatvédelmi tradíciókkal rendelkező nyugat-európai országok mellett itthon, egy kis hevesi faluban is lehet minőségi állatvédelmet csinálni. Érdekesség, hogy a filmben egy-egy jelenet erejéig feltűnik Szikora István 17-szeres magyar bajnok bokszoló, Mike Tyson és Lennox Lewis egyetlen magyar ellenfele, Kapin Ricsi a Szurkolók az állatokért mozgalom alapítója, Dr. Illés Zoltán egyetemi tanár, az Orbán-kormány korábbi környezetvédelmi államtitkára, az Építési és Közlekedési Minisztérium miniszteri megbízottja, Kovács Zsolt országgyűlési képviselő és Szalóki Péter, Kápolna alpolgármestere is, akik - sokan mások mellett - önzetlen önkéntes segítői az alapítványnak - fogalmaz a formula.hu.

Az alkotóktól és a főszereplőktől megtudták: mielőtt itthon és külföldön bemutatkozik a film, a készítők Budapesten, egy artmoziban zártkörű vetítést tartanak azoknak, akiknek sokat köszönhetnek.

- Számos, a nyilvánosság előtt ismeretlen, de számunkra nagyon-nagyon fontos, és kedves barátról van szó, akik emberileg, szakmailag sokat segítettek abban, hogy minél több állat sorsát fordíthassuk jó irányba, de természetesen vannak olyan, a közéletben, a kultúrában, a művészetben, vagy éppen az üzleti életben vagy éppen a sport világában ismert személyiségek, akiknek szintén köszönettel, hálával tartozunk és vendégeink lesznek a premier előtti vetítésen - mondta Bóday Pál a formula.hu-nak.

- Köztük természetesen a film szereplői és készítői, így Kiss Norbert, aki versenyszezonjának kellős közepén utazik haza ebből az alkalomból, Kovács Zsolt országgyűlési képviselő, Dr. Illés Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium miniszteri megbízottja, Kápolna országgyűlési képviselője, Horváth László, aki a faluba költözésünk első pillanatától, fél évtizede segíti önzetlenül a munkánkat, Heves vármegye főispánja, Ignácz Balázs, Kápolna alpolgármestere, Szalóki Péter, Szomszéd Lajos egri üzletember, Nagy Csaba, Füzesabony polgármestere, Dr. Vetter Szilvia, a Közös Ügyünk az Állatvédelem alapítvány kuratóriumi elnöke, Ovádi Péter, az állatvédelemért felelős kormánybiztos - fogalmazott az állatvédő aktivista a formula.hu-nak.