A 2011 óta eltelt évtized második felében, a fizetések emelkedése és a járványhatás felerősítette a nyaralóövezetekben lévő, jellemzően kerttel rendelkező lakóingatlanok iránti keresletet, ami hozzájárult a vármegye lakáspiacának fejlődéséhez.

Az is kiderül az ingatlan.com elemzéséből, hogy a legjelentősebb kínálattal rendelkező vármegyei településeket nézve Gyöngyösön például 112 százalékkal 431 ezer forintra, Hatvanban 164 százalékkal 488 ezer forintra, míg Füzesabonyban 113 százalékkal 271 ezer forintra emelkedtek a lakóingatlanok átlagos négyzetméterárai. A vármegyei lakáspiacnak az is erőt ad, hogy több település iparilag fontos szerepet tölt be.

Az országos trendekről Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője azt mondta, a 2011-hez képest bekövetkezett változások közül kiemelhető, hogy a nagyvárosok vonzáskörzetei az évtized nyertesei.

– Ennek hátterében az áll, hogy a legnagyobb népességű városokban jelentős lakáspiaci drágulás ment végbe, ezért sokan megváltak az ottani ingatlanjuktól és az agglomerációs települések felé vették az irányt, ahol alacsonyabb átlagos négyzetméteráron, sokszor nagyobb lakóingatlant tudtak vásárolni. Ez azonban az országos tendencia, a különböző országrészekben komolyabb eltérések láthatóak – közölte.

Balogh László beszélt arról is, hogy idén az országos lakáspiacon visszafogott a kereslet, ez részben a bizonytalan gazdasági környezettel, az árak korábbi jelentős emelkedésével magyarázható, ezért számos háztartás elhalasztotta a lakásvásárlást, költözést. Ugyanakkor a következő időszakban a kisebb, úgynevezett falusi csokos települések lakáspiaca felélénkülhet, mivel jövőre a mostaninál kedvezőbb feltételekkel lehet majd igénybe venni ezt a támogatást.