A leveszöldségek, a sárgarépa, fehérrépa, karalábé, zeller - tartják az árukat. Egy jó húsleves bezöldségeléséhez legalább ezer forintot kell fizetnünk, ha az egri piacon vesszük meg.

Nagy kedvencünket, a friss zöldbab kilóját 1500 forintért árulták.

Összességében arra jutottunk, hogy szép portékát kínálnak mindenből, de lassan többe kerül a zöldség, mint a hús. Ha nem vagyunk túl finnyásak, vannak kevésbé friss áruk is, amik bár kissé szottyadtak, de jelentős kedvezménnyel árulják őket.

Akadnak, akik inkább a lakóhelyükhöz közel szeretnek bevásárolni, a maguk megszokott zöldségesénél. A lajosvárosiak kedvelt helyén például jó áron csaphattak le a málnára június utolsó hetében a vevők. Kilóját 2400 forintért mérték akkor, amikor a piaccsarnokban 4 ezret is elkértek érte. Aki kihagyta, bánhatta, ugyanis az esők és viharok miatt később ott sem sikerült olyan jutányos áron hozzájutni a gurulóshoz, a budapesti nagybanin is felkúszott e gyümölcs ára. Meggyre 800 forintért akadt vevő, s azt sem bántuk, hogy vélhetően géppel szedték, mert szinte egyiknek sem volt szára. A cseresznyétől is a héten búcsúztunk, az utolsó zsákmányt kilónként 1300 forintért vásárolhatták fel a lajosvárosiak, mikor a piacon már kétezerig kúszott az ár. Az idénygyümölcsök sorát kissé megzavarva ismét beköszönt az eper, s nem is horror áron, csakhogy ez már a lengyelektől származott, hiszen a hazai leérett. Az őszibarack is egészen ízletes már, 1300 forintért talán nem is annyira drága, igaz, a magvaváló fajtára még várnunk kell. Az áfonyára 3500 kilónkénti áron találtunk rá, ebből egy maroknyit vettünk az otthonról vitt kis dobozunkba. Így ugyanis nem kellett műanyag zacskókba pakolni, s óvtuk a környezetet.

A koktélparadicsomot a nagyobb üzletekben előre csomagoltan kínálják, és legalább negyedkilót kell belőle kosárba tenni. A kisebb zöldségesnél viszont akár néhány darabot is vehetünk. Megteremtjük vele a nyári ízeket a tányéron, és talán az sem fáj annyira, hogy egy egész kilóért 2200 forintot kellene leszurkolnunk.

Megjelent már a standokon a görögdinnye is, kilóját 600 forintért mérték a piros bélű gyümölcsnek, ami Dél-Afrikából érkezett. Jön majd ezután a görög, sőt hamarosan a magyar is.