– Az EVAT Zrt. mint bérbeadó azt válaszolta, virágot, bokrot, fát sem ültethetek a ház mellé, mivel ez a rész közterület. Sajnos mindmáig tisztázatlan maradt az is, pontosan mennyi terület tartozik a társasházhoz. Az ablak előtti fa tövébe két ízben kőedény madáritatót helyeztem el a nyári kánikula idejére, a madarak védelmére, amiben minden nap cseréltem és pótoltam a vizet. Egyszer ezt az egyik kutyatulajdonos hölgy felrúgta, mondván piszkos benne a víz – ennek éppen szemtanúja voltam, majd néhány nap múlva ezt a madáritatót is ellopták innen, mint ezt megelőzően tavaly is a virágtartókkal és virágokkal együtt. A lakóházunkban és közvetlenül a környezetben is nagyon sok kisgyermek él, akik sokszor játszanak a fűben, a szomszédomban pedig egy tolószékes mozgáskorlátozott lakik, aki szintén a saját lakása előtt, az ajtajában szeret levegőzni. Mindannyiunk fizikai és mentális egészségére káros hatással van az említett nyugalmat zavaró tevékenység és viselkedés. Véleményem szerint megoldást jelentene a terület nemdohányzóvá nyilvánítása és erre vonatkozóan táblák elhelyezése – javasolta Sárvári Marianna. Mint írta szerinte az is jó lenne, ha a lakóközösség bérbe venné a területet, és ha lehetőség lenne a parkosításra, akkor szívesen gondozná.

A fentiekről érdeklődtünk az önkormányzatnál is, amint választ kapunk, beszámolunk róla.