– A programsorozattal mindig is az volt a célunk, s ezt most is így van, hogy vidékre is eljuttassuk az igényes, klasszikus zenét, mindezt ingyenesen. Most is készülünk újdonságokkal. Csáki András különleges koncerttel készül szombatra, Romantikus gitár és klasszikus gitár című produkciójával. A vasárnapi zárókoncert pedig igazán egyedivé teszi majd az idei a Debrői Gitárnapokat, ugyanis a tervek szerint 15 gitáros játszik majd együtt. Ilyenre korábban még nem volt példa a környéken – mondta el portálunknak Veres Tünde, a rendezvény szervezője, aki megjegyezte, egyre híresebb a gitárnapok. Egyre többen érdeklődnek iránta az egész országból, már sokan lefoglalták a környékbeli szálláshelyeket, és a helyiek körében is nagy népszerűségnek örvend az esemény.

Pénteken 19 órától az aldebrői templomban DouCorde gitárduó koncertjén vehetnek részt az érdeklődők.