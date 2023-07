Egy olyan kis közösségben, mint a selypi, hamar elterjedt a hír, hogy egyenruhás, szolgálati fegyvert viselő NAV-osok gyülekeztek az egykori cukorgyár és a tó bejáratainál. Lapunkat is többen megkeresték, találgatásokba bocsátkozva, hogy mi lehet a történtek oka. Volt, aki azt állította, hogy az adó- és vámhatóság tíz személygépjárművel hajtotta végre az akciót, gépkocsinként 2-4 munkatárssal, ami így 20-30, vagy annál is több egyenruhást jelenthet – feltételezték a szemtanúk. Mások elmondása szerint viszont az említett létszám legalább kétszerese, vagyis körülbelül félszáz ember és mintegy húsz autó vett részt a „megmozdulásban”.

A helyszínen járva mi is meggyőződhettünk arról, hogy az elmondottak valóságalapja nem kitaláció. A volt cukorgyár bejáratainál – vagyis nem csak a főportánál, hanem a hajdani teherkapunál is – felfedeztünk NAV-os autót, majd továbbhaladva, a cukorgyárhoz kapcsolódó valamikori tórendszer bejáratainál is. (Nem tévedés: a tóhoz vezető utaknak bejáratuk van, mivel a tulajdonos a privatizálást követően az egész területet körbekerítette.)

A hatóság jelenléte órákon át tartott, még sötétedés után is többen arról számoltak be, hogy az autók még mindig a bejáratnál álltak. Mások megjegyezték, hogy a gyár területéről éjszaka is gépjárműforgalom zaját hallották kiszűrődni.

A történtekkel egyidőben hivatalos úton, levélben kerestük meg a NAV illetékeseit, továbbítva a felvetéseket. Pénteken meg is érkezett a válasz, miszerint „a feltett kérdésükkel kapcsolatban nincs nyilvánosságra hozható információ”. Ha bővebb információt kapunk az adóhivataltól, természetesen közzétesszük.