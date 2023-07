Nos, miért is utáltam mégis a nevezett formációkat? Hiszen minden adott volt a mértékletességet figyelmen kívül hagyó fogyasztáshoz: kellemes hang, ízületeket mozgásba lendítő ritmus, a félsiketek számára is befogadható muzsika. Feltehetően a show sem volt utolsó, bár erről akkoriban keveset tudtunk, a pártállami tévében Kovács Apollónia, Bobe Gáspár Ernő és zenekara, de még a toppon lévő bolgár zongoraművész is többet szerepelt, mint az eurodiszkó összes reprezentánsa együttvéve (A kemény muzsikát játszó rockbandákat meg sem merem említeni.)

Hogy a látványt összekapcsolhassunk a melódiával, éveket kellett várni. Egészen az 1980-as évek elejéig, amikor már alig létezett falusi kultúrház táncos rendezvény nélkül: boldog-boldogtalan lemezlovassá vált, magával cipelve a Munkácsy Color tévét, amelyen aztán bemutathatta az aktualitását alig vesztett klipeket, amiket ki tudja, honnan szerzett be, s jólinformáltságát szövegelésével is igyekezett alátámasztani. Bár ne tette volna!

2019-ben Kaposváron léptek fel

Forrás: Lang Róbert

Jómagam csak akkor tévedtem be ezekbe az izzadtságszagú hodályokba, ha a közeli kocsmák bezártak, ám én még ittam volna valamit. Talán két-háromszor, ha előfordult, de elég is volt az élményből ennyi. (Mondjuk, látva toprongyomat, rocker mivoltom összes látványelemét, a piros hegyesorrú cipős, szombat esti lázas hmcs-k – helyi menő csávók – rögvest ki is utáltak onnan, pedig tőlem aztán aligha kellett félteniük a csajaikat; utóbbiakkal beértem a józanabb hétköznapokon, nekem aztán tök mindegy volt, ha netán nem az ünneplős randibugyijuktól kellett megszabadítanom őket. Igen, akkoriban ilyen fogalom is létezett, de mint már korábban többször említettem, akkoriban még nem foglalkoztattak a külsőségek.)

Egyébként pedig a fentiek ellenére napra kész voltam a trendből. Na jó, szinte. Ez leginkább annak „köszönhető”, hogy 82-ben elvittek katonának, mégpedig Győrbe, ahol a helyi surranótársak hamar megmutatták, takarodó után miként lehet ráhangolni a körzet tévéjét az osztrák adókra, netán a csehszlovák 2-re. Nem volt világrengető a minőség, de legalább láthattuk, miről maradtunk le. Dömpingszerűen tolták a képünkbe az akkor éppen menő dalokat épp úgy, mint a pár évvel korábbi slágerek előadóit, amiket, akiket addig csak hírből ismertünk. Volt ott minden: Donna Summer, Goombay Dance Band, Baccara, Amanda Lear, Eruption, aztán az újabb generáció a szőrös hónaljú Nenával, satöbbi. Elviselhetetlen lett volna, ha a kínálatba olykor nem csúszik be egy-egy Black Sabbath, Deep Purple, miegymás, ami helyrebillentette a lelki egyensúlyomat.

A műfaj zászlóshajói az Abba és a Boney M voltak, alighanem a azért is, mert nem egy- vagy kétnyári volt a küldetésük. A tehetségükhöz – esetleg a mögöttük álló menedzsment tehetségéhez – persze kétség sem férhetett, profi módon összerakták az imázst: a külcsínt és a belbecset. Magyarul megcsinálták őket, miközben ez a fajta szemlélet nálunk akkoriban még gyerekcipőben (sem) járt.

Hogy miért utáltam őket mégis…? Elsősorban a muzsikájukért. Mostanra, négy évtizednél is több idő elteltével legalább részben belátom, hogy nem feltétlenül okos dolog a beskatulyázás: műfajtól függetlenül van a rossz zene és van a jó zene, az ember ízlése és a füle dönti el, hogy melyik felé húz. Akkoriban azonban még másképpen közelítettem a dolgokhoz. Divat? Lázadás? Dac? Alighanem mind, akkor is, ha ezekkel még a csökkentett élményt is kirekesztettem.

Az átértékelést emberöltővel később a Youtube generálta. Kinyílt a világ, egyre többször kaptam azon magam, hogy olyan műsorszámokat nézek, amiknek korábban az említésétől is már-már kollabáltam. Ámde úgy igazságos – erősítgettem magam –, ha legalább azzal tisztában vagyok, hogy mit miért és mit miért nem.

A napokban egy teljes estét szántam rá, hogy végigszörfözzem a netet, direkt kutatva hajdani ellenérzésem alanyait. Bőven találtam: végigszántottam a korabeli cuccokat, szinte az egész Abba- és Boney M életművet a Belfasttól a Waterlooig. Közben a feleségemre néztem, időnként megjegyezve, hogy azért nem volt ez annyira rossz, bárcsak ma lenne ilyen magas színvonalú a populáris muzsika. Egyetértett, aztán lapoztunk a következőre, majd az utána következőre.

Boney M és Sheyla Bonnick koncert

Forrás: Lang Róbert

Az idő múlásával azonban egyre nyűgösebbé váltam. Felfedeztem, hogy a négyperces monotonitás túl sok nekem, a valamirevaló ötletek ismételgetése hamar unalmassá válik, előbb két-, majd már percenként váltogatni kellett a számokat az újabb impulzusokért.

Éjfél is elmúlt, mire véget ért az időutazás. Az asszony egyre többet ásítozott, ami érthető: kamaszkorában sem volt az a hozzám hasonlítható lázadó típus, meghallgatott mindent, ami nem sértette a dobhártyáját, így az emlékezete sem szelektált. Gondolom, a gépdobok morgásával a fejében szenderedett álomra.

Én viszont, bár jóval megengedőbb vagyok, mint annak idején, nem jutottam közelebb önmagamhoz. Talán a kielégületlenséghez hasonlítható leginkább az érzés, amit ezerféleképpen meg lehet magyarázni, csak éppen a végeredmény nem változik: negatív. Na mindegy, gondoltam, ez a nap és a rá következő éjszaka már úgyis az ördögé, levezetésképpen következzen valami egészen más.

A Youtube a Led Zeppelint dobta fel: Stairway to Heaven. Nem is bonyolítom tovább, szánd rá te is azt a tíz percet, és mindent megértesz. Van, ami a pillanatot élteti, és van, ami tartós. Ha másképpen látod, esélyt adsz a boldogtalanságnak. Újabb váltás: Satisfaction. I can't get no. Ez már a Stones – nem érdemes vitatkozni vele.