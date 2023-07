Nagyrédén igazán tartalmas volt a múlt szombat délután, hiszen megrendezték a település első macoksütő versenyét, amelyet összekötöttek egy pingpong bajnoksággal is. Minderről Siposné Fodor Judit polgármester számolt be.

– Az idő kiváló volt, már-már túlzóan meleg, főleg, hogy a csapatoknak igazán forró körülmények között kellett dolgozniuk. Sült itt a hagyományos mackon keresztül a furfangosabbnál- furfangosabban megálmodott macok csoda is. Aki ellátogatott a rendezvényre szabadon kóstolhatott a finomságokból, közben pedig pingpongozhatott, illetve táncolhatott, hiszen Pap Krisztián jóvoltából a muzsika is fergeteges volt. A macoksütés első helyezettje a Kastély lakók csapata lett csirkés macokjával. Második díjat nyert Tóth János, a harmadik helyezett Tősér Imre lett. Ők különlegességekkel készültek, így kóstolhattunk például pörkölttel, illetve sajttal töltött mackot, valamint juhtúrós, tejfölös macok csodát is. A pingpong bajnokság győztesei Kettős Andor, Groszmanek György, Mészely Zoltán lettek – részletezte Siposné Fodor Judit.