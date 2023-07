Tombol a nyár, virágzik a napraforgó, érnek a gyümölcsök, a madarak pedig szívesen megdézsmálják a kertben, mezőkön fellelhető finomságokat. Jól jön tehát, ha van, aki – vagy ami – vigyázhat a kincsekre. Az egyik megoldás a madárijesztő. Most te is elkészítheted a sajátodat, és ki is állíthatod nem csak a kertedben, hanem Szihalmon is, ahol várják a kreatívabbnál kreatívabb alkotásokat. A madárijesztőkből kiállítást is rendeznek, július 31. és augusztus 21. között lesznek megtekinthetők a bábuk.

Nevezni július 25-ig lehet a szihalmi Padlás Adományboltba, a művelődési házban vagy a plakáton feltüntetett elérhetőségeken, az alkotásokat július 30-ig lehet kihelyezni.

Az alapanyagokat az adománybolt ingyen biztosítja a résztvevőknek. A bábukat pedig zsűri értékeli majd, és a legjobb tulajdonosa ajándékban részesül.

A Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület Játékközpontja is benevez. A madárijesztőjüket 28-án 10 órakor készítik el a Magyar-Tár-Ház udvarán, ahová mindenkit várnak szeretettel. .