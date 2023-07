A 30. Heves Vármegyei Vadásznapnak adott otthont szombaton Mátrafüreden az Északi Agrárszakképzési Centrum Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium. Az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) Heves Vármegyei Területi Szervezete, a Heves Megyei Vadásztársaságok Szövetsége és a rendezvénynek helyt adó erdészeti iskola szervezte programsorozat legfrissebb résztvevői már jókor hozzáfogtak a vad- és halételfőző verseny remekeinek elkészítéséhez.

Jó hangulatban telt a vadásznap

Forrás: Szabó István/Heves Megyei Hírlap

Délelőtt vadászkürtös térzenével nyitották meg a rendezvényt. Az ünnepélyen megnyitón többek között megjelent Karnis Pálné, az Északi Agrárszakképzési Centrum Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, dr. Jámbor László, az OMVK országos elnöke, Polónyi György, az OMVK megyei szervezetének elnöke, Ignácz Balázs, vármegyénk főispánja, Demeter Erzsébet, vármegyénk kormányhivatala agrárügyi főosztályának vezetője, továbbá Szendrei László a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetének elnöke.

A megnyitó bevezetőjeként Koch Kata énekművész tolmácsolásában volt hallható a Vadászhimnusz. Elsőként a házigazda, Karnis Pálné köszöntötte a résztvevőket.

– Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy intézményünk helyet adhat a mai rendezvénynek. Hálásak lehetünk igazgató elődeimnek, hogy ilyen gyönyörű környezetbe telepítették az iskolát. a természet közelsége olyan képzésre sarkall bennünket, ami méltó a környezetünkhöz. Igyekszünk a feladatainknak megfelelni, ezt mutatják az eredményeink. Idén az ország 100 legjobb technikumának rangsorában mi is szereplünk – a Dunától keletre egyedüli agrár szakképző intézményként. Kérem, vigyék el iskolánk jó hírét, és küldjenek hozzánk minél több jó vadásznak, jó erdésznek való diákot – összegezte Karnis Pálné.

A megyei vadásznapon bemutatták a vadgazdálkodás értéket a kiállított trófeákon keresztül

Forrás: Szabó István/Heves Megyei Hírlap

Köszöntőjében Polónyi György arról beszélt, hogy az évek során mindig az volt a megyei vadásznap célja, hogy be tudják mutatni a vendégeknek, mivel is foglalkoznak a vadászok.

– Ilyen alkalmakon tudjuk bemutatni a vadgazdálkodás értéket a kiállított trófeákon keresztül. Meg tudjuk ismertetni azokat az eszközöket, ruházatokat, művészeti eszközöket – legyen az könyv, festmény –, amelyek maradandó emléket állítanak nekünk. Be tudjuk mutatni a kutyákat, sólymokat, amelyeket használunk a vadászat során. Ez egy jó alkalom arra, hogy az egymástól távoli vadásztársaságok is kapcsolatba lépjenek egymással – emelte ki Polónyi György.

Beszédében Polónyi György vadászokat érintő jogszabályi változásokra is felhívta a figyelmet, amelyekről dr. Jámbor László beszélt részletesen.

– Többek között rendeződött a vad és gépjármű ütközésének kérdése a közutak után most az autópályák és gyorsforgalmi utak tekintetében is. Azok kerítéssel határolt belső része nem tartozik a vadászterülethez. Most már törvényi szinten jelenik meg, hogy a vad közútra kerülése nem rendellenesség, hacsak a vadászatra jogosult tevékenysége nem járult ehhez hozzá. Bekerült a törvénybe az is, hogy a kerítést az üzemeltetőnek olyan állapotban kell tartani, hogy a vad a pályatestre ne kerülhessen fel. Régi vágyunk teljesült azzal, hogy 18 éves életkor alatt is lehet vadászati tevékenységet folytatni. Ez azt jelenti, hogy 16 éves kortól le lehet tenni a komplett vadászvizsgát, és vadászjegyet váltani. Felügyelet mellett, sörétes fegyverrel egyéni vadászaton részt vehet az ilyen fiatal. A felelősség ilyenkor a kísérőjét terheli, akinek legalább öt éves vadászgyakorlattal kell rendelkezni. Ez a szabályváltozás azért rendkívül fontos, mert a vadászkamarának kiemelt feladata az ifjúsági program, a fiatalok képzése. Nem elsősorban azért, hogy vadászokat neveljünk, hanem hogy a fiatalokat minél fiatalabb kortól bevezessük a fenntartható természetgazdálkodásba, s természetesen ezen belül bemutassuk nekik a vadászat, a vadgazdálkodás helyét és szerepét. Az eddig tiltott vadászati eszközök körében is változás állt be. A hangtompítót gyakorlatilag alanyi jogon használhatja minden vadász. Az éjjellátó készüléknél viszont külön kell választani a vadászatot, illetve a vadgazdálkodást. Az éjjellátó az csak utóbbi feladat ellátására engedélyezett, meghatározott, indokolt esetekben – részletezte dr. Jámbor László.

Műsorokkal is készültek a nagy napra

Forrás: Szabó István/Heves Megyei Hírlap

A köszöntőbeszédek után Szent Hubertus misére került sor, amelyet Fehér Róbert plébános celebrált. Kora délután Nagy Zoltán királyi főszakács megkezdte a főzőverseny étkeinek zsűrizését. Amíg ő kóstolt, addig a látogatók vadászkutya-, vadászíjász, illetve solymász bemutatót láthattak. Ezek izgalmai után a Cafe Quartet vonósnégyes koncertje szerzett a hallgatóságnak nyugalmas és élvezetes perceket. A nap folyamán a hullott agancsokat lehetett szemlézni, és ki lehetett próbálni a lézervadászatot is. A gyerekek számára a Diana Vadászhölgy Klub tagjai nyújtottak szórakoztató programokat.

A képzőművészetek kedvelőit is széles kínálat várta: egyrészt Valaczkai Erzsébet festő, grafikusművész és tanítványainak kiállítása, továbbá Virág Vivien fotókiállítása, az irodalombarátok pedig megismerkedhettek Szabó József vadászíró könyveivel, amelyeket meg is vásárolhattak, sőt, a szerző dedikálta is azokat. A kézműves kiállításon és vásáron késes, agancs-és csontfaragó, fafaragó mesterek munkái, továbbá vad-, illetve bioételek, természetkönyvek, vadászruházat egyaránt kaphatók voltak.