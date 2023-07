A kifejezetten jó dolgok közé tartozik, hogy az utóbbi évtizedben olyan sok kerékpárút épült, amennyit korábban elképzelni sem tudtunk. Tekintsünk most el attól, hogy némelyik minőségével akadnak gondok, nem ez a jellemző! Az is örömteli, hogy – legyen az szabadidős vagy sportcélú tekerés, munkába járás, bevásárlás – egyre több biciklist láthatunk. Olyan emberként írok most egy furcsaságról, mint akinek a havi letekert penzuma meghaladja a hatszáz kilométert. Van egy stoptáblapár Egerben, a Kistályai úti kerékpárúton, a 133. szám alatt lévő autószalonnal átellenben. Vélhetően több cég telephelyét érte az a kitüntetés, hogy a cajgásoknak kötelezően meg kelljen ott állniuk nappal és éjjel mindkét irányból jövet.

A probléma az, hogy a nap 24 órájából legalább tizennégyben bezártan tekint a közlekedőkre egy széles kapu, amit ez az „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” tábla véd. Amikor a kapu nyitva van, nem igazán sűrű az oda, vagy az onnan történő járműforgalom. Valamikor Eger talán legjobb KRESZ-oktatójától azt tanultam, a közlekedést szabályozó táblák intelmeit mindig, minden körülmények között be kell tartani. Márpedig a stoptábla szigorúan megköveteli – ha csak egy másodpercre is – a megállást. Abban reménykedek, hogy egyszer egy felelős „hozzáértő” megindokolja, miért nem volt elég olyan egyszerű háromszög, mint ami a bicikliút másik végén lévő, jóval forgalmasabb benzinkútnál inti elsőbbségadásra a kerékpárosokat.