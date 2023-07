Ahogy azt már megszokhattuk, a Bródy Sándor könyvtár az olvasás mellett számos érdekes programot kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Ezúttal sem volt ez másként a Kutyatár Könyves Táborban.

Saját tervezésű segítőkutyás társasjátékot is kipróbálhattak a résztvevők az egri könyvtárban. A társast maximum öten játszhatják egyszerre, plusz egy terápiás négylábúra is szükség van hozzá. Mindamellett, hogy ügyességi játék, rendkívül mókás, fejlesztő és sok-sok tudást ad át játékosan a segítőkutyákról. A gyerekek imádták, és sok dicséretet kapott a kreatív kivitelezés is, derül ki a Kutyaköztársaság-Munkakutya Egyesület közösségi oldaláról.

Kutyás kirakót is kipróbálhattak, így a gyerekek megtanultak új állatorvosi kifejezéseket, és természetesen élőben szemügyre is vehették a testrészeket, ugyanis ehhez is segítségükre volt egy igazi kutya.

Az olvasás mellett kézműveskedéssel, buborékfújással, remek hangulatban telt a napjuk.