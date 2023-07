A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem gyöngyösi Károly Róbert Campusán évente a hallgatók által legkiválóbbnak ítélt oktató kapja meg az Arany Kréta Vándordíjat. A voksolók az oktató adott tárgyból való felkészültségét, továbbá a hallgatókkal szembeni korrektségét, az általa leadott anyag érthetőségét, emellett az oktató segítőkészségét, s nem utolsó sorban az általa támasztott követelményrendszer teljesíthetőségét figyelembe véve idén is titkosan szavaztak. A győztes dr. Tóth Eszter egyetemi docens portálunknak elmondta: amikor a hallgatói önkormányzat először közölte vele telefonon a jó hírt, az első gondolata az volt, hogy tévedés történt.

– Nagyon sok kiváló kollégám oktat a gyöngyösi campuson, úgy véltem, rossz számot hívtak. Persze, amikor tudatosult bennem, akkor nagyon meghatódtam. Minden eddig oktatott hallgatómat megölelném, annyira aranyosak. Általuk is az vagyok, aki vagyok, köszönöm mindenkinek – mondta dr. Tóth Eszter.

A frissen kitüntetett tanár 25 éve, 1998. január elsején kezdte az oktatói pályáját a kecskeméti Neumann János Egyetem jogelőd intézményében, az Agrárökonómia Tanszéken.

– Az akkori kiváló kollégáktól nagyon sokat tanultam mind szakmailag, mind emberileg. A mai napig sokat köszönhetek nekik. Már 2001 nyarán megkeresett a gyöngyösi alma materem, hogy szívesen látnának oktatóként – az első diplomámat ugyanis a gyöngyösi főiskolán szereztem. Ezzel akkori életem legnagyobb kívánsága teljesült. Az oktatást itt 2002. február elsején kezdtem meg főiskolai tantársegédként. Az azóta itt töltött 21 év alatt nagyon sokat tanultam a kollégáktól és a hallgatóktól is, hiszen mindenki tanít mindenkit, csak legtöbbször nem vagyunk ennek tudatában – emlékezett vissza dr. Tóth Eszter.

Mint mondta, voltak önmagából kiinduló mélypontjai a pályafutása alatt.

– Ilyen volt például a nemtudás krízis. Ekkor a könyvtárban szakkönyvekkel láttam el magam, hogy felzárkózzam. Voltam szakmai kiégés közeli állapotban is, ez ellen a nézőpontomat, hozzáállásomat változtattam meg. Lazítottam az önmagammal szembeni görcsös elvárásaimon, és igyekeztem még több színt, valóságot vinni az oktatásba, hogy én magam is megújulhassak közben. Szerencsére sikerült. Az a tisztelet tart a pályán, amit a hallgatók, a kollégák, a tanított tantárgyak és az oktatás iránt érzek – fogalmazott dr. Tóth Eszter.

A díjazott oktató arról is beszélt, hogy szerinte a világon a leglogikusabb és legkönnyebb tantárgyakat tanítja – mint mondta, a hallgatói valami rejtélyes okból sokszor rádöbbennek, hogy nem is olyan nehéz a számvitel, az adózás.

– Tudom, hogy ez nem igaz, de én így állok hozzá, és én ezzel a hozzáállásommal „fertőzöm meg” a hallgatókat is. A tananyag évente többszöri frissítése miatt sokszor én is kesergek, de éppen ez az, ami lehetőséget ad nekem megmutatni azt, hogy én is esendő vagyok, én is tévedhetek, hogy én sem emlékszem mindenre pontosan. A hallgatók ekkor szembesülhetnek azzal, hogy én is ember vagyok, és ezt be is vallom. Sőt, azt mondom, nem baj, ha nem tudunk mindent, mert nem is tudhatunk. Viccesen meg szoktam jegyezni, hogy ha adózásból és számvitelből valóban mindent tudnék, akkor vagy egy kényelmes és exkluzív bőrfotelben pöffeszkednék vezérigazgatóként, vagy a büntetésvégrehajtás vendégszeretetét élvezném – nevette el magát dr. Tóth Eszter.

Az oktató arra is kitért, el lehet érni, hogy a hallgatók ne csak kötelességből járjanak be az órákra.

– Ennek a kulcsa a szeretet. Szeretem a hallgatókat, szeretem a tantárgyakat, amiket oktatok, és szeretem magát az oktatást is. Rendkívül fontos ehhez továbbá az oktató tárgyi tudása, továbbá az empátia, amit el is várom önmagamtól. Végül, de nem utolsó sorban szükséges a szakmai és az emberi alázat – sorolta dr. Tóth Eszter.

Mint mondta, a hétköznapokban otthon a kisfiával való harmonikus kapcsolatból merít erőt. Szabadidejében a Mátrát járja előszeretettel gyalogosan, s az utóbbi időben már kerékpárral is, ennek minden pillanatát élvezi. A jelenlegi és a más egyetemekre került kollégákkal ápolt, sokszor baráti kapcsolatok és a hallgatókkal való jó viszony is feltöltődést jelent számára. Minden napból a lehető legtöbbet igyekszik kihozni, minél többet mosolyogni és nevetni, tette hozzá.

– Hogy mit jelent nekem a díj? Azt nem tudom száraz szemmel elmondani, és szavak sem jönnek ki a számon. Az én szakmámban nem létezik ennél nagyobb elismerés. Csak a köszönet az, ami jön a szívemből, szavak nélkül – fogalmazott dr. Tóth Eszter.