A kereslet is felfutóban van, 8 százalékkal erősödött éves összevetésben, az érdeklődések száma idén meghaladta a félmilliót. A lakbérek drágulása miatt a bérlők olcsóbbra is cserélhetik a meglévő albérletüket. Összességében pörgős szezonra számíthatunk a bérleti díjak és a kereslet élénkülése miatt. Budapesten az átlagos bérleti díjak július elején 240 ezer forintnál tartottak. A legjelentősebb egyetemvárosokban az átlagos lakbérek közelítik a tavalyi fővárosi szintet. Debrecenben és Győrben 170-170 ezer forintos, Pécsen 140 ezer forintos, Szegeden több mint 137 ezer forintos, Miskolcon pedig 100 ezer forintos albérletárak várják a bérlőjelölteket.

Mint írták, az átlagos lakbérek az elmúlt hónapokban fokozatosan növekedtek, aminek több oka is van. A minimálbér és a keresetek növekedése miatt a tulajdonosok is bátrabban árazzák be a kiadó lakásokat mint tavaly. A másik fontos tényező, hogy 2022 második felében stagnáltak az albérletárak, mivel a rezsibizonytalanság miatt a tulajok nem mertek emelni. Idén azonban már sokan megtették, mert a rezsidíjak szerencsére nem váltak megfizethetetlenné a bérlők számára sem.