Az elektromos rollerek már az első napokban sokaknál kiverték a biztosítékot, sőt olvasóink már előre arra szavaztak, hogy nem örülnek neki, hogy lesz ilyen szolgáltatás a városban. Most többeket az zavar, hogy járdák, utak környékén, forgalmat akadályozó helyeken hagyják a közlekedési eszközöket. Csakhogy ezt megtehetik, amennyiben nem kirívó vagy kárt okozó módon teszik, ugyanis nem csak a kijelölt parkolókban letehetőek a rollerek. A szabályzatban legalábbis nincs erre vonatkozó tétel és az alkalmazás is engedi a parkolást szinte bárhol.

A májusi közgyűlésen elfogadott előterjesztés szerint a rollereket a Vilii Fly Magyarország Kft. lakossági rollermegosztó cég szolgáltatja, s a hálózat olyan városokban indítja el a szolgáltatást, ahol szívesen fogadják őket, a városvezetés és a lakosság pozitív hozzáállást tanúsít, és a cég is azonosulni tud a helyi városvezetés elvárásaival. A polgármester javasolta, hogy akár próbaidőszakban is gondolkodhatnának, és ha nem válik be a szolgáltatás, akkor megválnak tőle. Az eredetileg tervezett működési terület Eger, Ostoros, illetve Kistálya belterülete. Ebből Ostoros végül kikerült, és Kistálya is csak részben érintett. A tervezett kötelező parkolási zónák a Szépasszony-völgyben, és a Dobó-tér környékén voltak, ahol a felhasználók csak a kijelölt parkoló pontra rakhatnák le a rollereket – elvileg. Gyakorlatilag parkoló zóna a Dobó téren a városháza előtt, a Spar áruháznál és a patakparton van. Szintén van a Gárdonyi Géza téri patakparton, a Végvári Vitézek terén, a Széchenyi utcán pedig a Dr. Sándor Imre utcával szemben és az Érseki Hivatal támfala előtt. Vannak még parkolók az Eszterházy téren, a Kossuth Lajos utca 5. előtt, a Tinódi Sebestyén téren a Valide Sultána előtt az Érsekkertben pedig a Klapka György utcai illetve a Hadnagy utcai bejáratnál.

- A cég tájékoztatása szerint az üzemeltetés hátterében futó szoftver rugalmas, és gyorsan alakítható a város igényei szerint. Lehetőség van „no go”, „no parking” és sebességkorlátozó zónák kialakítására a településvezetés és a szakemberek igénye szerint. Az eszközök applikáción keresztül indíthatók, a rollerek maximális sebessége 25 km/óra, az eszközök hatótávolsága körülbelül 40 kilométer. – írták az előterjesztésben. S valóban piros és fekete zónák is vannak a rolleres alkalmazásban, ahol korlátozták a használatot, ilyenek például a temetők.

A működést alvállalkozóval, a Somos Bike Kft.-vel biztosítják, ők végeznék a rollerek logisztikáját, összeszedését, valamint szervizelését is. Az alvállalkozók feladata a szerviz központban a rollerek töltése és ellenőrzése, szükség esetén javítása. A logisztikai feladatokba beletartozik nem csak a rollerek kihelyezése az utcára vagy begyűjtése, de azok átcsoportosítása is, amikor túl sok roller gyülemlik fel egy helyszínen, vagy a félre eső helyekről a frekventált területekre való áthelyezése is.