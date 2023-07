Az okokról is hírt adott közösségi oldalán, ahol ez olvasható: - Az elkövetkezendő másfél hétben nem nagyon leszek elérhető, így ha nem keresnélek titeket, vagy nem válaszolnék üzeneteitekre, kis türelmeteket kérem. Az Egri Főegyházmegyével útnak indultunk a 2023-as lisszaboni Ifjúsági Világtalálkozóra, így szeretném a következő napokban a világ zajai helyett, Isten szavát hallgatni, szeretetét megélni a világ többi keresztény fiataljaival. Nagy szükségünk van most erre a lelki feltöltődésre, melyre már izgatottan készültünk. Kérlek foglaljatok minket is imáitokba! Azért igyekszem majd beszámolni mindenről, ahogyan eddig is tettem, ha elhagytam kis hazámat.

Ezáltal az idei utcazenészek versenyén nem leszek most megtalálható, de ne féljetek, találunk másik alkalmat az újabb közös örömzenélésre. A srácok ( MoodGarden ) azonban kint vannak, így érdemes Egerbe látogatni! - írta bejegyzésében.