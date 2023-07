A külföldi nyaralásból hazatért ismerősömtől azt hallottam, hogy baj van, mert jön a meló, újra itt a verkli. Bezzeg ikszék minden nyarat Olaszországban, a teleket meg Ausztráliában töltik, pedig életükben se dolgoztak. A verkli a magyar nyelv értelmező szótára szerint átvitt értelemben a szakadatlanul ugyanúgy ismétlődő, lélektelen munka ketrecébe zárt, gépiesen megszokott élet, és melóval telik. Ha vége a nyaralásnak, akkor nincs élet? A nyár az élet záloga, és a sok pénz, hogy mindig a nyárban élhessünk? Ha naponta dolgozni kell, életünk lélektelenné, gépiessé válik?

A panaszkodó ismerősöm apró gyermek lehetett, amikor még kötelező volt dolgozni. Végeztem olyan munkát, amiről tudtam, semmi szükség rá, de muszáj volt. Ez a leghitványabb meló lehetett volna, de otthon várt a család, a barátok, s kirándulni, meccsre, moziba jártunk.

Túlnyomó többségünknek ma is dolgozni kell, enélkül megáll az élet. Biztos vagyok abban, hogy sokan szeretjük a munkánkat, még akkor is, ha sok. Mert ettől még nem áll meg az élet. A szakadatlan ismétlődést, a gépies megszokást oldja az otthon melege, a barátok mosolya, az ezerszínű ősz, a csendfehér tél, a virágillatú tavasz. Közben süt a nap, vagy esik az eső, fúj a szél, vagy köd szitál. Mindig minden változik. Ha erre is figyelünk, nincs két egyforma napunk. Maradjunk önmagunk, éljük a magunk életét! A másét irigyelni értelmetlen. Mert attól lesz a munkánk meló, az életünk verkli.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)