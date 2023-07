Évről-évre, válságról-válságra bukdácsolnak a hazai, köztük a Heves vármegyei állatmenhelyek. Közösségi oldalaikon rendszeresen kérnek adományt az állatszerető támogatóktól, hiszen egyre több a megunt, vagy anyagi okok miatt éppen tovább tartani nem tudott házikedvenc. Problémát okoz az is, hogy sok gazda nem ivartalaníttatja háziállatait, ezért nem kívánt almok jönnek a világra, a szaporulatot pedig nem sikerült elajándékozni, kénytelenek tovább tartani. Ez pedig tetézi a menhelyek bajait.

Nehéz helyzetben vannak a menhelyek a gazdasági válság miatt

Egerben is több akciót szerveztek annak érdekében, hogy támogassák a helyi menhelyet. Így tett többek között az EVAT Zrt. is, amely állatbarát gyereknapot tartott, ahol a szórakoztatáson kívül élelmiszer adományokat gyűjtöttek az egri menhelynek. Az akció sikeres volt, később két helyen is várták a konzerveket és más állateledeleket. A társaság dolgozói a központi irodaházban és a fűtőműben is szerveztek adománygyűjtést, amelynek köszönhetően harminc kilónyi táppal és konzervvel tudták segíteni az elárvult állatokat.

Fogadj örökbe nap az Állatokat Védjük Együtt alapítványnál, így próbálják családhoz juttatni a kidobott, vagy állatkínzótól mentett kutyákat

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Társy Diána, az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány Egri Menhelyének vezetője szerint sajnos az utóbbi időben lecsökkent az adományozási kedv. A náluk lévő 200 állat etetése kétszer annyiba kerül idén, mint tavaly. Ebben szerepet játszik a gazdasági válság, komoly infláció, hiszen a korábban tíz kilós zsákban 2-3 ezer forintba kerülő táp már 6-7 ezer forintba kerül. Ez minimum dupla költséget jelent az alapítványnak, de nem csak a kutyák, macskák etetése is több pénzbe kerül. Mindezeken túl pedig az állatorvosi, a hulladékkezelési és az energiaköltségek drasztikus növekedése is komoly gondot jelent: a háború hatásai következében is növekvő számlák tavaly óta a többszörösükre nőttek. Az egyébként is bajban lévő menhelyen a kenneleket, kutyaházakat is föl kellene újítaniuk annak érdekében, hogy biztosítsák a kidobott, örökbefogadásra váró állatok egészséges, biztonságos lakhatását. Társy Diána elmondta, az egyéni és a céges adományokat is fogadják, a cégek támogatása az adóalapjukat csökkenti, ami előnyös, ezért megköszönnék, ha elgondolkoznának a segítségnyújtáson. Hálásak azoknak a lakossági adományozóknak, akik ebben a nehéz helyzetben is kitartanak mellettük. Nem csak a segítséget, de az állatokat sétáltató jelentkezőket, a gondozókat, valamint az örökbefogadókat is várják.

A gazdasági helyzet miatt egyre több a kidobott állat Heves megyében is

Az állateledelek ára is a duplájára nőtt. Egy forgalmazó szerint a tápok minimum a felével kerülnek többe mint tavaly. A legolcsóbb tíz kilós kutyatápok ára például 1500-2 ezer forintról 3500 forintra nőtt, a prémium minőségé 7-8 ezer forintról 11 forintra emelkedett. Az addig száz forintos macskaeledel 200-220 forintot kóstál, a 12 darabos kutyakonzerv 2500-3000 forint helyett immár 6 ezer forint.

A piac is átalakult, bajba kerülő nagykereskedők zártak be, a megmaradók a költségeiket a vevőkre hárítják, így kiszállítási díjat, vagy minimum rendelési értéket vezettek be. Átstrukturálódott a megrendelői kör, aki korábban 8-10 helyről is rendelt, az most öt nagykereskedőtől szerzi be az árukészletet. Ennek köszönhetően a megmaradó nagykerek volumene nem csökkent. A boltok, kereskedők támogatják a menhelyeket, akár áruval, de a boltokban kihelyezett gyűjtő dobozokban is lehet adományozni. A menhelyek is igyekeznek minimalizálni a beszerzéseiket.

Az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány Egri Menhelye a túlélésért küzd, a háború óta kirobbant gazdasági válság miatt a többszörösét fizetik a korábbi költségeknek

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Megfigyelhető, hogy ahol régebben száz ebről kellett gondoskodni, ott manapság már akár háromszor annyiról. A kisebb civil állatvédők is folyamatosan teltházzal üzemelnek, egy szomszédos megyében tevékenykedő, kölykök mentésével foglalkozó édesanyához például egy nap alatt több mint 20 haldokló kölyökkutya került július elején. Folyamatosan tájékoztatják támogatóikat, ismerőiket az újonnan befogott egyedekről, azok orvosi ellátásának költségeiről, többnyire a közösségi oldalakon kérnek adományokat is. Vannak, ahol kiírják, – például Füzesabonyban– , hogy macskákat, kiscicákat befogadni nem tudnak, ennek ellenére bekerül néhány a reménytelen helyzete miatt. Nyaranta a macskaszaporulatot kínáló posztok csúcsokat döntenek a közösségi oldalakon. Fel is hívják a figyelmet alattuk az állatvédők a felelős állattartásra és az ivartalanításra. Félő, hogy a már nem kellő, felnőve már kevésbé aranyos egyedek rossz sorsa jutnak, kidobják őket a település különböző részein, vagy a határban szabadulnak meg tőlük. A füzesabonyi állatvédők megfogalmazása szerint halomra halnak kínhalált a cicák Magyarországon, mert a macska vidéken fogyóeszköz. Sok kerül a kocsik alá, de meg is mérgezik őket, vagy kutyák végeznek a szomszédságba átkóborló jószágokkal.