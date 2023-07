Ahogy arról már beszámoltunk, Hanna súlyos betegséggel küzd. Háromszoros agyvérzéssel, valamint vesevéna-trombózissal született, s maradandó agykárosodást szenvedett. A hétéves kislány nagyon feszes izomzatú, az agyvérzés következtében sérült az idegrendszere, és epilepsziás is. Az orvosok lemondtak róla, annyi jövőképet vázoltak fel neki, hogy úgy fog vegetálni, mint egy szobanövény. Szülei ebbe nem törődtek bele, nem adják fel a reményt, folyamatosan fejlesztésekre járatják magán úton, és bár az igaz, hogy értelmileg elmaradottabb a hasonló korú társaitól, és a mozgásában korlátozott, de szerencsére a szobanövény-állapottól messze van. Nemrégiben egy műtéten is túl esett.

– Hanna ma már segítséggel ugyan, de feláll, és egy-egy lépést is meg tud tenni. A család azt szeretné elérni, hogy erre magától is képes legyen – számolt be róla a borsonline, s megjegyezték, addig is egy olyan szerkezetre gyűjtenek, amely nagyban segítené a kislány fejlesztését otthon. Ez újonnan 14 millió forintba kerül, de használtan már 1,5-2 millióért is meg tudnák venni.

– Abba beleültetem, bele kell rögzíteni, a gép felállítja, és ebben az álló pozícióban tartja. A lábát sétáló mozdulatokkal, akár mint egy bicikli, a gép úgy segíti, hogy ez a járásséma berögzüljön – magyarázta az édesanya a TV2 Tények című műsorában, amelyben elhangzik, az, hogy a fejlesztések segítségével meddig lehet eljutni, azt nem tudni, sok múlik Hanna akaraterején is.

Azért is fontos erősíteni Hanna izmait, hogy bele tudjon kapcsolódni az ellátásába, segítsen az anyukájának például abban, hogy megáll, amíg felöltözteti. Folyamatosan gyűjtik a kupakokat a nagyúti családnak, hogy az abból befolyt összeget fejlesztésekre fordíthassák, derül ki a TV2 videójából.

Aki szeretné támogatni a családot, az Összefogás és kupakgyűjtés Hannánk gyógyulásáért Facebook-csoportban leírtak szerint megteheti.