Ahogy azt már megszokhattuk, az egri könyvtárban nem csak olvasni lehet, egész évben számos programmal várják a látogatóikat.

Ezúttal a kreativitásra fektetnek nagy hangsúlyt a Bródy Sándor Könyvtárban.

Hétfőn elindult a varrótáboruk, osztották meg közösségi oldalukon.

Harmadik alkalommal forgatják a könyvek mellett a tűket is a résztvevők, s ahogy a képekből is látszik, már az első napon szebbnél-szebb alkotások születtek. Készítettek például hátizsákot, melybe akár a kedvenc regényüket is hazavihetik.