A képviselő-testület az említetten túl a költségvetésében a Május 1. utca felújításáról is határozott, s pár hete ezt is elvégezték. A következő feladat a Temesvári és a Kastélykert utcák felújítása lesz – mindkettő a selypi városrészben található, ráadásul az első viszonylag forgalmas, mivel itt működik az általános iskola is. Ezek aszfaltozása az ősszel esedékes adóbevételek mértékétől függ.