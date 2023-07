– Olyat tettünk, ami még a török túlerőnek sem sikerült: bevettük Eger várát! – tette közzé Facebook oldalán vasárnap Novák Előd, országgyűlési képviselő, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke és frakcióvezető-helyettese.

– Remek családi program és kirándulás, ami közben a történelmet is megismerhetik a gyerekeink, és elmondhatjuk nekik: bizony a hazáért és a kereszténységért évszázadokon át harcolniuk kellett a magyaroknak, sokszor reménytelennek tűnő körülmények között is. Szerencsére vannak olyan hőseink, akiknek a példájából tudunk erőt meríteni, és akik már megmutatták, mit jelent küzdeni és kiállni az értékeinkért. Ilyenkor érzi igazán az ember: jó magyar szülőnek lenni! Nekünk van történelmünk, kultúránk, amit a szüleinktől, nagyszüleinktől, az előző nemzedékektől kaptunk, és nekünk is az a feladatunk, hogy ezeket megőrizzük, és továbbadjuk a mi gyerekeinknek, hogy majd ők is továbbadhassák az ő gyermekeiknek, és így tovább. Ez tart meg minket valójában. – írta a posztban.