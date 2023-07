Első Mátrai Természetvédelmi Táborát rendezte a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (BNPI) a közelmúltban, melynek főhadiszállása Sástó volt – írja a BNPI honlapján. A bentlakásos táborra olyan 10-14 éves diákok jelentkezését várták, akik érdeklődnek a minket körülvevő természeti értékek, állatok, növények iránt, és akik szívesen ismerkednének meg még közelebbről a különböző fajcsoportokkal, amiket a hét folyamán górcső alá vettek.

– A hétfői érkezés, ismerkedés és a szálláshely elfoglalása után rövid túrát tettünk Sástó környékén, beszéltünk a tó történetéről, átalakításáról, a környéket érintő természetvédelmi problémákról, feladatokról. Nem mentünk messzire, hiszen a Farkas-kút forrásáig felsétálva is számos érdekességgel, lepkékkel, szarvasbogarakkal, békákkal ismerkedtünk meg, a kutatás, felfedezés öröme pedig a forrásnál is megmaradt, további kétéltűeket, vízben élő apróságokat figyeltünk meg. Egy kis pihenés után este is folytatódott a program: Gombkötő Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság zoológiai szakreferense a denevérek világába vezetett be minket – írják.

A második nap kissé máshogy alakult, mint ahogyan eltervezték, a reggeli esőzés elmosta a délelőtti programot, de délután már az időjárás sem szeghette kedvüket, a rossz idő ellenére felkerekedtek, és a gyerekek megismerkedhettek a Vidra Verdával és annak vizes moduljával.

– Este már szerencsénkre kegyes volt hozzánk az idő, így éjszakai lepkészésre indultunk. A szerdai napunk is mozgalmasan telt. Reggeli után a Cincér tanösvényen haladva Mátrafüred felé vettük az irányt. Itt megtekintettük a Harkály Ház interaktív kiállítását. A csütörtök reggelt madarászással indítottuk. A madarakra jelölőgyűrű került, majd természetesen útjukra bocsátottuk őket. Az utolsó estét sem töltöttük tétlenül, ismét rövid túrára indultunk, ezúttal az Eremény-tetőre, ahol csodás kilátás mellett gyönyörködhettünk az aznap esti naplementében. A pénteki nap már a búcsúzásról szólt, sorban szállingóztak haza a gyerekek, akik csillogó szemekkel várták szüleiket, hogy elmesélhessék nekik a hét történéseit – zárul a beszámoló.