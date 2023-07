Ezen a héten sport- és kézilabda tábor volt Nagyrédén a kisiskolások számára a tornacsarnokban, adta hírül Siposné Fodor Judit polgármester. Közlése szerint 27 gyermek vett részt rajta, akik jól érezték magukat, sokat sportoltak, játszottak.

– Jártak strandon is, a melyről nagy örömmel számoltak be nekem, amikor meglátogattam őket. A gyerekek a tábor zárásakor a tanárnénijüktől egy pólót és egy hátizsákot is kaptak ajándékba, hogy emlékezzenek az együtt töltött tábori hétre. Nagy örömömre én is kaptam tőlük meglepetést, méghozzá egy szivacskézilabdát, melyre minden gyermek ráírta a nevét. Köszönöm, és ahogy ígértem nekik, őrizni fogom az ajándékukat. Ez úton szeretnék köszönetet mondani Kosler Gabriella tanárnőnek a tábor megszervezéséért és lebonyolításáért – részletezte Siposné Fodor Judit.

A polgármester arról is hírt adott, hogy a jövő héten folytatódik a táborozás, mert hétfőtől a Molnár József Közösségi Színtérben könyvtári tábor indul, amely öt napon keresztül tart.

– Reméljük, hogy a táborok megszervezésével és lebonyolításával segíteni tudunk a családok számára gyermekeik elhelyezésében. Abban is bízunk, hogy a gyerekek számára élményeket és hasznos programokat adunk – tette hozzá Siposné Fodor Judit.