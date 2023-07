Kéri István is jelölt. 1953. május 27-én született Jászfényszarun, Szolnok megyében. 1978-ban került Egerbe, 1979-től felsővárosi lakos. Tagja lett a Vándorlók Baráti Körének, és általuk kapcsolódott be a város civil életébe: először a rendezvények állomásain, majd később fotósként. Az Felsőváros kulturális, közösség teremtő, nevelő eseményein rendszeresen részt vesz, s fotóival dokumentálja a történéseket. Igyekszik fotóival bemutatni az itt található természetiszépségeket is. Részt vesz a LISZI közösségformáló rendezvényein, Mikulás délutánokon, Luca napon, nyársaláson, koncerteken, ünnepségeken, koszorúzásokon és megemlékezések. 2018-ban az Egri Civil Kerekasztal az “Év Civil Támogatója 2018″ címet adományozta számára. 2019-ben a ” Közösségben Eger turizmusáért ” programban vett részt, mint önkéntes segítő. Szeretné úgy végig követni az eseményeket, hogy fotói révén egyre többen kapjanak kedvet ahhoz, hogy aktív résztvevői legyenek a Felsőváros közösségének.

A harmadik jelölt dr. Nagy Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, egyetemi docense. Zenei tanulmányait az Eszterházy Károly Főiskolán, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, majd a UKF Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen végezte. Aktív közreműködője Eger és a régió zenei életének, zongorakíséretek, szóló szereplések és hallgatók felkészítésének formájában. A városban jól ismert zenepedagógusi tevékenysége. 1998 óta az Eszterházy Károly Főiskola tanára, 2013–tól az intézmény docense. Az Egyetem zenei együtteseinek művészeti vezetője, melyekkel számos hazai és külföldi zenei versenyek helyezettje és fesztiválok résztvevője. A fellépések sorában a legjelentősebbek az Ukrajnában, Romániában, Szlovákiában, Lengyelországban, Ausztriában, Szerbiában, Franciaországban, Olaszországban, Tunéziában, és Marokkóban való szereplések. Dr. Nagy Zoltán, az egri Gárdonyi Géza Színház zenei vezetője és karmestereként, eddig több mint 1200 esten közreműködött zongoristaként, vagy a zenekar élén. A Felsővárosban is jól ismert személyiség, 17 évig élt a városrészben.