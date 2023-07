– Nagy örömmel jöttem ma ide Szihalom településre édesanyaként és leendő nagymamaként, szociális szakemberként és helyettes államtitkárként is. Nagyon örvend a lelkem és a szívem, hogy itt egy játékközpont alakult. Nagyon jól tudjuk, hogy a játék a gyermekeknek nem csak örömforrás, hanem fejlődést is jelent. Mily fontos a játék, hiszen a személyiségét fejleszti a gyermekeknek. Mindig azért dolgozunk, nem csak mi a minisztériumból, de nagyon sok szakember, mint a kis-bocs egyesület is, hogy a gyermekek boldogan éljenek, és a gyermekek boldog életéhez a játék a legfontosabb. Szívet melengető, hogy itt Szihalmon van egy egyesület, akik ma játékközpontot alakítanak. Büszkék legyenek a szihalmiak, hogy ilyen egyesület van és a gyermekeknek a boldog jövőjéhez ők is hozzájárulnak – fogalmazott portálunknak a nyitóünnepség előtt a helyettes államtitkár.

Köszöntőt mondott az eseményen Bóta József Sándor, a település polgármestere, aki egyebek között arról beszélt, hogy mindig örömmel tölti el, hogyha az ország fejlődik, ha a kis szűkebb pátriánk is fejlődik, de annak örül a legjobban, amikor a saját településük ér el eredményeket.

–Ez a mai avatás is egy ilyen dolog, s hogy a Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület ezt a pályázatot sikeresen nyerte el és ezzel is bővült a gyerekek lehetősége ahhoz, hogy minél boldogabb gyerekkort élhessenek, különösen örülök. Nekünk ez a fontos, mert a gyerekeink, az unokáink számunkra fontosak, hiszen ők adják a jövőt, és ők azok, akik majd megtartják ezt a szép országot – mondta a település polgármestere.

Ugyancsak köszöntötte az avatóünnepség résztvevőit Márkus János, a játékközpontnak helyet adó létesítmény igazgatója, illetve a projektet elnyerő és lebonyolító egyesület elnöke Galyasné Dósa Katalin. Tőle – még a játékközpont megnyitása előtt megtudtuk: egy gyerekeknek, szülőknek, nagyszülőknek szóló, színes programsorozattal igyekeznek megteremteni az illő hangulatot a szihalmi Magyar Tár-Házban lévő Kis Bocs Játékközpont megnyitójához. A projekt egyébként a Partners Hungary Alapítvány Első a gyermek programja részeként valósul meg, melyhez anyagi és szakmai támogatást az UNICEF, a WarChild és a Nemzeti Lépésről Lépésre egyesület nyújtja.

– Azért vagyok nagyon boldog, mert ez egy innovatív lehetőség országon belül, és hogy pont Szihalmon tudjuk ezt megvalósítani, ennek nagyon-nagyon örülünk – fogalmazott az egyesületi elnök.

Elmondta azt is: ennek a napnak az is része, hogy az időseket és a babákat is köszöntik. A megnyitó ünnepség első programeleme ugyanis az újszülöttek, illetőleg a 90. életévüket betöltött szépkorúak köszöntése lesz. Ez a projektjükhöz úgy kapcsolódik, hogy fontos céljuk a generációk közötti együttműködés és olyan programok kialakítása, ahol az idősebb korosztály a gyerekekekkel, a fiatalokkal együtt tölti az idejét, vesz részt eseményeken, illetve egymást tanítják, akár a fiatalok az időseket, akár az idősek a fiatalokat.

A Játékközpont keddenként 10-től 4 óráig, péntekenként és szombatonként pedig déltől délután négy óráig tart nyitva. Jól kialakított, fejlesztő eszközökkel teli, mesevilág hangulatú hely jött létre az egyesületi elnök szerint, ahol a szakembereik tematikus programokkal is készülnek. Lesz például életvezetési tanácsadás felnőtteknek, baba-mama klubnak is helyet ad a Játékközpont.

Lesznek kreatív foglakozások, augusztusban a környezettudatosság jegyében például ceruzatartót készíthetnek a résztvevők újrahasznosított anyagokból. Emellett iskolai előkészítők is szerepelnek a programok között, illetve az érzékenyítésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Péntekenként lehetőség lesz a látássérültek világával megismerkedni, ki lehet majd próbálni, milyen életet élnek ők. A jogérvényesítést és a jogtudatosságot is fejlesztik a gyerekeknél, a szépkorúaknak pedig szót ejtenek azokról a jogokról, amelyek egy ellátottat illetnek meg.

Azokra is gondolnak, akik nem tehetik meg, hogy játékokat vásároljanak, számukra is remek lehetőség, hogy központból ki is kölcsönözhetik ezeket, és hazavihetik a gyerekek, hogy otthon is játékkal tölthessék el a szabadidejüket.

– Legfontosabb cél, hogy egy olyan közösségi tér alakuljon ki, ahol a nagyszülők, a szülők, a gyerekek tudnak beszélgetni, a gyerekek fejlődéséről, tanulásáról megoszthatnak tapasztalatokat és mindenki azt érezze, hogy van egy olyan hely, itt, Szihalmon, ahol boldogan el tud tölteni egy pár óra hosszát, miközben a gyereke is jól érzi magát. A korai fejlesztésre, iskolaelőkészítésekre is nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni – mondta az egyesületi vezető.

Azt is elárulta az elnök asszony, hogy a játékközpontra szerveződött egy HACS, ami egy helyi akciócsoportot jelent. Felkérték a helyi szakembereket a játékközpont munkájának gondolatokkal, ajánlatokkal, ötletekkel történő segítésére. Azt pedig megtiszteltetésnek tartja, hogy a HACS-ban szinte mindenki benne van: a háziorvos, a védőnő, a bölcsőde, az óvoda vezetője, az iskolavezető, az összes civil szervezet, a szociális központ vezetője, a pedagógiai szakszolgálat vezetője.

– Olyan szakmai hátteret kaptunk tehát, hogy az összes igényt, ami felmerül a szülőkben és gyerekekben, azt ki tudja elégíteni ez a játékközpont – jelentette ki az egyesületi elnök.