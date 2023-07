- A Magyar Falu Programnak köszönhetően Gyöngyösoroszi is nagyot ment az elmúlt években. Számos, a helyieket szolgáló fejlesztést sikerült megvalósítani a hazai finanszírozású programból: játszótér épült a faluház mellett, traktor érkezett a településre, zajlik a hivatal korszerűsítése, épül egy szabadtéri konyha, megújult a temető kerítése, s a művelődési ház hangosítása is megoldódott - közölte Facebook-oldalán Horváth László, Gyöngyös és körzete országgyűlési képviselője.

- Pár hete pedig szolgálatba állt egy új teherautó is, mely óriási segítséget jelent a kisebb nagyobb munkák elvégzéséhez, de a szociális tűzifa is ezen a járművön érkezik majd. Nem kérdés, hogy a Magyar Falu Program Gyöngyösorosziban is működik! A sikerhez és az eredményekhez pedig szükség van Tóth Szilveszter polgármester úrra és csapatára is. Akaratból és elszántságból náluk soha nincs hiány! - tette hozzá a politikus.