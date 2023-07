Július 26-án az Eszterházy téren az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megszervezte az immár hagyományos Pont Ott Party-t, amelyen a felvételire jelentkezők megtudhatták a felvételik ponthatárait.

Az eseményen nem csak a ponthatárok kihirdetését izgulhatták végig a leendő egyetemisták, hanem számos továbbtanulási és elhelyezkedési lehetőségről is érdeklődhettek, illetve a pótfelvételihez kapcsolódó tudnivalókról is tájékozódhattak.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Rengeteg fiatal gyűlt össze az Eszterházy téren, ahol már 17 órától koncerttel kedveskedtek a sokaságnak, majd különböző tájékoztatókat is meghallgathattak az érdeklődők. Nyolc órához közeledve azonban megnőtt az izgalom, hiszen akkor tették közzé a ponthatárokat. Ahogy felbukkantak a pontszámok, ujjongással telt meg a tér, sokan az örömkönnyeiket morzsolták el. A diákok SMS-ben is közvetlen értesítést kaptak, ezzel párhuzamosan a felvi.hu oldalon is tájékozódhattak a ponthatárokról.

A nagy örömködés közepette odaléptünk néhányukhoz. Nagy Márton András Egerből helyezi át "székhelyét" Budapestre. Mint mondta, az ELTE programtervező informatikus szakára jár majd szeptembertől.

– 420 pont volt a határ, az enyém felette van ennek kicsivel. Láttam a tavalyi számokat, azok is itt mozogtak, így az érettségi után reméltem, hogy elég lesz. De csak most bizonyosodhattam meg róla, hogy valóban bekerültem. Nagyon-nagyon örülök – mondta.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Ferenczi Lili is egri, ő nem hagyja el a várost.

– Eszterházys leszek, tanár szeretnék lenni, és sikerült bejutnom. Tavaly a bátyám került be, bár ő nem itt Egerben tanul, de most velem együtt örül – tette hozzá.

Láttunk néhány olyan fiatalt is, aki nem örömében sírt, ám nekik azt üzenjük, ne csüggedjenek. Lesz még lehetőség a javításra, a pótfelvételin még elérhetik a kitűzött célt.