Megkérdezték azt is, milyen szerepet tölt be a szőlő és a bor egy ilyen komplex képzéseket folytató egyetem életében.

– Örömteli, hogy szőlész-borász mérnök képzésünk iránt egyre nagyobb az érdeklődés. Ez köszönhető a jelentős nemzetközi beágyazottságunknak, például a bordeaux-i kettős diplomát adó képzés lehetőségének és a képzésünk erős gyakorlatorientáltságának. A kőlyuktetői kísérleti szőlőültetvény valós lehetőséget biztosít a hallgatóinknak a szőlőültetvények telepítésétől kezdve a metszésen át a borok elkészítéséig. Idén augusztus végén egy nemzetközi nyári egyetem keretein belül olasz, spanyol, portugál és francia egyetemek hallgatói érkeznek hozzánk, hogy a klímaváltozás szőlészetre és borászatra gyakorolt hatásairól tanulhassanak. Szándékunk, hogy ne csak regionálisan, hanem országosan is szolgáljuk a magyar szőlészet és borászat fejlődését – emelte ki.