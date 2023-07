Az évek során a kezdeti felújítások festése is megkopott, ezért előbb a Trumant hozták rendbe. Egyebek mellett mozdonylámpákat szereltek fel, az elhagyott hajtókarokat és egyéb dolgokat is kipótolták. A mozdonyok mellett az úgynevezett karos jelzőt is felújítják. A rekonstrukció során jelenleg nyári szünetet tartanak, de ősszel folytatják a munkát, amihez várják az önkénteseket.

A Magyar Vasúti Járművek Megmentéséért Egyesület tagjai Hatvan mellett Bélapátfalván is dolgoznak, ahol egy cementgyári gőzmozdonyt újítanak fel az utókor számára.