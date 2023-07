A héten a vihar Parádot és környékét is letarolta. A Bendegúz óvodában még most is tart a rendkívüli szünet. A károk elhárítása, s felmérése napok óta zajlik. Mudriczki József polgármester portálunk érdeklődésére úgy fogalmazott, a legnagyobb tragédia az, hogy míg korábban nyaranta egy-két alkalommal végződtek ilyen óriási pusztítással a nyári viharok, idén ez már a sokadik természeti csapás.