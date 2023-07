– Az épület észak-déli tájolása miatt a kilátóterasz négy oldala éppen észak, kelet, nyugat és dél felé néz. Emellett a Tisza-tavi Ökocentrum kilátótornya több szempontból is különleges, kihagyhatatlan helyszín. A Kertai László Ybl-díjas építész által tervezett, madarat szimbolizáló épület legeslegtetején látható gömbök 41,73 méter magasságban vannak, míg ha a kilátóteraszon állunk, akkor lábunkkal a 23,6 méter magasságot "tapossuk", így szemünkkel kb 25,5 méter magasból pásztázhatjuk végig a tiszai tájat. Ennél fentebbről ezen a környéken már csak a madarak és esetleg az nézelődhet, "ki gépen száll föléje.." – osztották meg a létesítmény honlapján.

A déli oldalon látszik a Tisza-tó Poroszlói-medencéje, melynek távolabbi, "belső" területei is jól láthatóak. Megpillantható a Hortobágyi Nemzeti Park Vízi-sétánya is, melynek indulási pontját messziről olvasható hatalmas felirat jelzi. A keleti oldalról a tó Tiszavalki-medencéje - azaz a Tisza-tavi Madárrezervátum - látható, s érdemes megfigyelni a nemrég átadott, s gyorsan népszerűvé vált kerékpárút hidjainak a víz hullámait idéző látványos formáját is.

– Az északi oldal igazi geográfiai különlegességet tartogat: a Tisza-tavi Ökocentrum kilátótornya az egyetlen hely, ahonnan egyszerre nyílik panoráma Heves megye - s talán az egész ország - meghatározó tájegységeire: tiszta időben erről a helyről hazánk legmagasabb hegyvidéke, a Mátra vonulatai látszanak, s ha szerencsénk van és nagyon jó szemünk (legjobb ha van nálunk távcső), még a kékesi adótorony is tisztán kivehető, szabad szemmel is. Picit jobbra tekintve pedig Magyarország második legmagasabb hegyvidéke, a Bükk is látszik – részletezték.

Poroszló takaros házai, épületei pedig legjobban a nyugati oldalról látszanak. Közülük leginkább a katolikus és a református templom tornyai tűnnek ki.

Hozzátették, a tervezők nem feledkeztek el az esélyegyenlőség szempontjairól sem, fontosnak tartották, hogy a torony hetedik emeleten található kilátóterasza ne csak gyalogosan lépcsőn, hanem lifttel is megközelíthető legyen, lehetővé téve kerekesszékes, babakocsis vagy a fizikai akadályokat nehezebben leküzdő vendégeink számára azt, hogy ők se maradjanak ki a fantasztikus panorámában való gyönyörködés élményéből. Ha pedig valaki arra kíváncsi, hogy világhírű turisztikai központok milyen távolságra vannak légvonalban az Ökocentrumtól, megtudhatja a toronyban elhelyezett kis táblákról. Például az athéni Akropolisz 1103,4 kilométerre van onnan.