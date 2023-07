A tarnalelesziek kedvelt nyári fesztiváljára, a Lelesz Fesztre hetekig készültek a helyiek. Szombat délutánra minden készen állt a vasárnap estig tartó színes rendezvényre. Szombaton délután az ünnepélyes megnyitón Kovács Béla polgármester jelentette be, hogy a helyi művelődési ház mostantól a Rákóczi Péter Közösségi Színtér nevet veszi fel. A helyiek nagyra becsült korábbi zenetanáráról emléktábla is készült az alkalomra, amelyet szintén felavattak. A névadó rengeteget tett azért, hogy a helyi fiatalok számára a zenén keresztül nyíljon meg a világ. Nevéhez fűződik a több évztizedes múlttal rendelkező, helyi ifúsági fúvós zenekar megalapítása. Neki köszönhető, hogy a helyben élő, hátrányos helyzetű, tehetséges fiatalok kezébe hangszer került, s hogy az egyesülethez csatlakozva számos sikerélményhez jutottak úgy, hogy közben színvonalasan szórakoztatták a helyben és a környéken élőket. Külföldön is számos sikert arattak koncertjeikkel.

Rákóczi Péter neve fogalommá vált a faluban. Az odaadó zenetanár generációknak nyújtott maradandó élményt a közös zenélés öröméről. Az ünnepségen jelen volt az özvegye, a család tagjai és tisztelői, s az idei falunapra meghívott külföldi testvérdelegációk képviselői is.

A nap további részében fellépett az Ezüstvirág Nyugdíjas Klub, a helyi fiatal muzsikusokból verbuválódott Vándorland Zenekar, majd a Rákóczi Péter Ifjúsági Fúvószenekar adott koncertet. E napon a gyerekeknek is számos programmal készültek. Légvárak, habparti, körhinta várta őket.

A vendégeknek szánt töltött káposztát a helyi idősotthon lakói készítették el.

Az esti órákban Kabai Alex adott koncertet, majd a Bombo mulatós formáció szórakoztatta a közönséget.

Vasárnap újabb meglepetéssel készülnek a szervezők. A tervek szerint öt órától az SRA táncstúdió produkciójában gyönyörködhetnek a helyiek. Az L.L. Junior által alapított stúdió növendékei - ózdi, pétervásárai és tarnaleleszi gyerekek - lépnek közösen színpadra. Este hattól Kökény Attila koncertezik.