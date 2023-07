– A Dobó úton, a régi iskola épülete előtti területen csodaszép díszkút lett felállítva, amihez az önkormányzatnak csak a festéket kellett megvásárolnia. A munka oroszlánrészét a szokásos brigád, Bodó Géza bácsi, Jakubinyi Sándor, Antal János és Kis János vállalta. De nem kell messzire menni, hiszen megújult a Pap-kút is, e csapat zöme ebben is szerepet játszott. Aki látogatja a közösségi színteret, annak bizonyára feltűnt – főleg az idősebbeknek -, hogy korlát készült a lépcsőnél, segítségül a biztonságos közlekedéshez. Csernyik András és Török Miklós voltak ebben segítségünkre Eperjesi Tamás koordinálása mellett. A korábbi elavult borút-tábla is megújult a Deák Ferenc utca elején. A Hősök útján idelátogatók a helyi borászatokról kapnak információkat a segítségével, a tábla hátoldalán pedig hasznos tudnivalók kaptak helyet Gyöngyöstarjáni A-Z-ig elnevezéssel - magyarázta.