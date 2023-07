Sirokban a volt parókia épületében kialakított turisztikai információs központban a napokban nyílt meg Kárpáti Endre "Európa aprópénzei a XX. században" című kiállítása, illetve Fülei Krisztina "Kontrollált véletlen a generatív geometrikus művészetben" című tárlata.

Kárpáti Endre helyi lakos hosszú évek óta gyűjti rendszerezi az európai országok pénzérméit, s történetüket is alaposan tanulmányozta. Egy-egy pénzérme nemcsak fizető eszköz, hanem a kibocsájtó ország kultúráját, földrajzi, természeti jellegzetességeit, történelmi személyiségeit is tükrözi, számos egyéb jelképpel. Kárpáti Endre magángyűjteményében több mint 550 ilyen érme található. Ezek közül bocsájtotta most közszemlére a legérdekesebbeket a turisztikai központban, ahol a megnyitó ünnepségen az aprópénz történetéről is érdekes történeteteket osztott meg a hallgatósággal.

A másik kiállító Fülei Krisztina, Sirokban élő és alkotó, fiatal szobrász, aki a természeti környezetünkben felsejlő, szemmel alig érzékelhető rejtett összefüggéseket, a mindent átható intelligenciát jeleníti meg alkotásain.

A tárlat előzetes telefonos egyeztetés után bárki számára megtekinthető, aki Sirokban időzik. A 06 70 584 86 62-es telefonszámon kérhetnek bővebb felvilágosítást.