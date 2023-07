A vendégeket Kovács Zsolt országgyűlési képviselő, valamint dr. Illés Zoltán korábbi környezetvédelmi államtitkár, ökológus, egyetemi tanár, a Közlekedési és Építési Minisztérium miniszteri biztosa köszöntötte, felhívva a figyelmet arra, hogy mind a hazai állatvédelem, mind pedig a dokumentumfilm készítés fontos eredményekkel büszkélkedhet. Kovács Zsolt arra is kitért, hogy a dokumentumfilm szakmai eszközeivel lehet talán leghitelesebben bemutatni azt az örömet és küzdelmet, amit az állatok védelme, mentése jelent az önkénteseknek. Dr Illés Zoltán hozzátette: példaértékűnek tartja Kiss Norbert és a Macskaárvaház Alapítvány munkáját, büszke arra, hogy az alapítvány önkénteseihez évtizedes szakmai-baráti kapcsolat fűzi. A Sorsfordító című film díszbemutatóján, amelyet megtisztelt részvételével Eperjes Károly színművész is, számos olyan Heves vármegyéhez köthető közszereplő is megjelent, akik szerepelnek az alkotásban, vagy részt vállaltak az állatmentés feladataiban önkéntesként.