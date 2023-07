A folyószennyezések túlnyomó része, – amelyet a petkalózok szednek össze főként az ártéri erdők partmenti sávjából –, igen szembetűnő. Nemcsak a vízen könnyen úszó PET-palackokat és üvegeket, hanem sokszor leeresztett gumicsónakot, féllábú műanyag széket, fémhordókat, polisztirol darabokat, fél pár lábbeliket és még sorolhatnánk, hogy mi mindent találnak a résztvevők egy-egy verseny alatt. De vajon mi a helyzet a folyóban úszó tárgyakról leváló, "láthatatlan" szennyeződésekkel?

Az Eurofins Analytical Services Hungary Kft. a PET Kupa kutatópartnereként ezúttal az „örök életű vegyületeknek” is nevezett anyagoknak, a PFAS-vegyületeknek (per- és polifluorozott szénhidrogének) járt utána. Ezeket a vegyületeket régóta, rendkívül széles körben használják fel – a ruháktól a kézkrémeken és a csomagolásokon át egészen a tűzoltó berendezésekig, – de csak mostanában derült fény arra, hogy milyen komoly egészségkárosító hatást jelentenek. Hulladékként a természetben és a folyókban is előfordulnak, azonban eddig még senki nem mérte fel jelenlétüket a Tiszában. Az Eurofins kutatói, – akik saját pethajós csapattal is részt vesznek a versenyen –, a PET Kupa keretében fogják bemutatni a Tiszából vett minták mérési eredményeit.

Főként rutinos csapatok állnak a rajtvonalához. A XI. PET Kupa pethajós csapatai: Aztakeservit, Evező-SÖK, Eurofins, KÖTIVIZIG, Main Stage, Pelikánok, Peter Johnson, Siemens Energy, TILOS Rádió, Tisza2.

Így nézett ki a IV. Tisza-tavi PET kupa.