– Példaként említenénk a józan ésszel nehezen értelmezhető, plusz 100 millió forintos kerítésépítést. Nagy István a szakértőnktől azt a javaslatot kapta, hogy ha nem az alap műszaki tartalmat kívánja megvalósítattni, akkor célszerűbb lenne egy új közbeszerzést lebonyolítani, mert így biztosan veszélybe sodorja a projektet. Nagy István nem fogadta el a közbeszerzési tanácsadó javaslatát. Ezt követően Nagy István ügyvezetőről többek között kiderül, hogy a cég pénzén saját házába kanapét vásárol, felesége autóját szervizelteti, szintén a cég pénzén és kamu közvéleménykutatásra költ kétmillió forintot. Ezen ügyek között van, amiért büntetőeljárás indult ellene. Ekkor már a közgyűlés nyilvánossága előtt kértük 2023. márciusában, hogy a TOP-os projektek bonyolítását a Polgármesteri Hivatalba tegyék át, hiszen jól láthatóan Nagy István közel fél éves ténykedése visszafordíthatatlan károkat okozott. A közgyűlési többség ekkor is ragaszkodott Nagy István személyéhez és ahhoz, hogy a projekt maradjon a városfejlesztési cégünknél. Sajnálatos módon Nagy István egészen 2023. májusáig a cég eljáró ügyvezetője volt, noha érdemi, hatékony munkavégzést semmilyen szinten nem folytatott. Távozását követően rohamléptekben kezdtünk a károk mérsékléséhez a projekt megmentése érdekében, de erre már nem volt jogi lehetőségünk. A Magyar Államkincstárral és a Pénzügyminisztérium illetékeseivel folyamatos, heti egyeztetéseket folytattunk és folytatunk most is annak érdekében, hogy ne elveszítsük ezt a forrást, hanem felhasználhassuk más projektekre. Minden esetben az irányítóhatóság ajánlásai szerint jártunk és járunk el, így a legutóbbi projekttől való elállás és összegének átcsoportosításra vonatkozó közgyűlési előterjesztésünk is a Minisztérium javaslata alapján készült. Beszédes, hogy minden olyan projekt, amelyet a Polgármesteri Hivatal munkatársai bonyolítanak, a terveknek megfelelően halad, egyedül a közgyűlési többség által politikailag védett és az utolsó pillanatig kitartott Nagy István vezette Városfejlesztési Kft. által bonyolított "Egrix-Egál" projekt vallott csúfos kudarcot. Az elsődleges feladatunk most a forrásvesztés elkerülése, így a Minisztérium által javasoltaknak megfelelően megtettük az első lépést azzal, hogy elálltunk a projekttől, s így lehetőség nyílt arra, hogy a Pénzügyminisztérium engedélyezze ezen forrás más projektekben történő felhasználását, hiszen ez Eger érdeke. – közölte véleményét a projekt körül kialakult helyzetről a polgármesteri hivatal.