Van egy fotóalkalmazás az interneten, ami rendszeresen küld képgalériákat a címemre. Hogy véletlenszerűen, netán valami hülye algoritmus alapján válogat-e, fogalmam sincs, mindenesetre naponta több levelet is kapok „testre szabott” kínálatukkal.

Az elektronikus levél ingyen van, így legfeljebb az időmet vesztegetem, ha érdektelen a küldemény. Márpedig többnyire az, ha nem is mindig. A múltkor például régi karikatúrákat gyűjtöttek össze számomra, feltehetően annak alapján, hogy milyen webhelyeket látogattam az elmúlt időszakban. Tényleg előfordult, hogy a régi Ludas Matyi példányait tallózva nosztalgiáztam.

Hogy az internet minden lépésünket ismeri, napjainkra sajnos alapvetéssé vált. Miként az is, hogy ami egyszer kikerül, az ott is marad, ezért nem árt, ha az átlagosnál extrovertáltabb felhasználó ennek tudatában oszt meg bármit is a nyilvánossággal. Az egyetlen épeszű opció – még ha ábránd is –, hogy senki nem él vissza nyitottságunkkal.

Az említett fotóoldal nem teszi, viszont úgy követ, akár a kopó. Néha azért melléfog. Újabban kötött és horgolt ruhában pózoló modelleket küld, sőt, a technológiát bemutató ábrákat is mellékel. Talán elhiszi a Nyájas Olvasó, hogy életemben nem volt se horgoló-, se kötőtű a kezemben, primitívebben fogalmazva, még nézni is utáltam ezt a tevékenységet. Akkor pedig…? Egy sima, egy fordított – türelemjáték, mindenesetre továbbra is várom a leveleket.