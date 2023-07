– A Család- és Gyermekjóléti Központ, illetve annak felsővárosi és belvárosi alapszolgáltatási csoportjainak munkatársai kiemelt feladatuknak tekintik, hogy minden nyáron gondoskodjanak a gyermekek szünidei szabadidejének hasznos eltöltéséről – tájékoztatta portálunkat Perczéné Bocsi Orsolya, a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság igazgatója. Beszámolt arról, hogy a programvezetők az idei évben is közel 250 gyermek nyarát tették emlékezetessé.

– Idén az óvodai és iskolai szociális segítők 9 általános iskolában szerveztek heti turnusokban szünidei napközis tábort. A változatos, érdekes programok között szerepelt a Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesületének és a Kutyaköztársaság Egyesületének szociális érzékenyítő foglalkozásai. A kézműves technikák közül a résztvevők megismerkedhettek különböző kreatív tevékenységekkel, (például mézeskalácsdíszítés), illetve fejlesztőpedagógus bevonásával kaleidoszkóp készítésében vehettek részt. A Csomagolásmentes Bolt vezetője, Kaplonyi Benjámin interaktív előadást tartott a környezettudatosság fontosságáról, illetve a Bükki Nemzeti Park munkatársa madárgyűrűző foglalkozásokon segítette a gyerekek környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteinek bővítését. A Hangpancsi meditációs foglalkozás során a gyermekek relaxációs és tanulási technikákat erősítő gyakorlatokat sajátíthattak el. Ezek mellett a város különböző kiállításait is megtekinthették, egyebek közt a Varázstornyot, a Gárdonyi Házat, illetve látogatást tettek a Forrás Szabadidőközpontban, valamint részt vettek a Gyermekkönyvtár foglalkozásán is. A segítők ezek mellett különböző kirándulásokat is szerveztek a táborozó gyermekek számára, akik így eljuthattak Szomolyára a Szafari Busszal, valamint Felsőtárkányba és Szilvásváradra kisvonattal. További programok között szerepeltek izgalmas sportversenyek, vetélkedők – részletezte.

Tájékoztatása szerint a családsegítők szervezésben megvalósuló napközis táborokban is rendkívül sokféle programból válogathattak a résztvevők. Az Egererdő Zrt. és az Eger Lions Club támogatásával a gyermekek ingyenesen utazhattak Felsőtárkányba és Szilvásváradra. Bábszínházba és az Egri Várba is ellátogattak, továbbá számos mókás szabadtéri sor- és váltóversenyen vettek részt.

– A kreativitás iránt érdeklődő gyermekek külső helyszíneken alkotótáborban próbálhattak ki különféle technikákat. A Tarka-barka tábor résztvevői tematikus napok keretében kirándulást tettek Stimecz-házhoz, megnézték a bükkzsérci Európa Parkot, a hetet strandolással zárták Poroszlón. A vállalkozóbb szelleműeknek a Túratáborban minden nap más-más izgalmas helyszínt (például Rám-szakadék, Megyer-hegyi tengerszem, Lázbérci víztározó ) fedeztek fel. Idén még lebonyolításra kerül a Mesetábor, melynek keretében a gyermekek ellátogatnak a felsőtárkányi vadasparkba, titkos térképpel végig sétálnak a noszvaji meseúton, a hét vége felé a pinceszínház előadásán és a gyermekkönyvtár mesefoglalkozásán szórakozhatnak. Ismeretterjesztő programok keretén belül a Bródy Sándor Gyermekkönyvtár és a Gárdonyi Ház is a programba került – sorolta a részleteket. Végül megköszönte a programok megvalósításhoz hozzájáruló egyesületek, szervezetek, cégek, magánszemélyek, valamint az Eger önkormányzata segítségét.