Július 26. az Anna névnap. Ez alkalomból a Gyöngyösi Ferences Könyvtár Facebook-oldalán olvashatunk ismertetőt.

"Szent Anna a Boldogságos Szűz Mária édesanyja, a palócok hőn szeretett patrónája. Szent Annát keleten már a 4. századtól tisztelték, nyugaton pedig a 10. században kezdett kialakulni a kultusza. Nyugaton nyilván a keresztesháborúk Szentföld- élményének hatására, részben Magyarország közvetítésével és főleg a franciskánizmus nyomán tűnik föl.

Bálint Sándor így ír Szent Annáról: "A régebbi aszkétikus, arisztokratikus vallási eszményt már a laikus életöröm, a család és munka megbecsült földi világa kezdi fölváltani. Szent Anna a begina jámborságnak is különösen tisztelt alakja volt: a tevékenységben, a Márta-szerű szorgoskodásban, a mindennapi élet hősies egyhangúságában és az önfeláldozó asszonyi munkában, a család és a rászoruló emberek szolgálatában való érdemszerzésnek éppen Anna a példaképe" - írják.

Felidézik, a gyöngyösi ferences rendházhoz közeli Abasáron a különleges Sár-hegyen magasodik a Szent Anna kápolna. A kápolnát 1745-ben báró Bossányi György építette és a berendezését is ő vállalta. Szentiványi János saári plébános kérte Barkóczy Ferenc egri püspöktől a kápolna felszentelését. Ugyanebben az évben Máriássy Sándor egri kanonok, szepesi nagyprépost felszentelte a Szent Anna kápolnát.

1797. június 1-én Sebők Ferenc abasári plébános levelet írt Eszterházy Károly egri püspöknek, melyben kéri, hogy ez a hely kegyhellyé válhasson, ezért kért búcsújárási lehetőséget VI. Piusz pápától, ezt a pápa meg is adta, az egri püspök kihirdette, így 1798-tól lehet búcsújáró helyként használni a Szent Anna kápolnát. Hosszú ideig a gyöngyösi ferencesek működtették ezt a kegyhelyet is, olvasható a Gyöngyösi Ferences Könyvtár facebook-oldalán.

Szent Annának a héten belül napja is van, ez pedig a kedd. A hagyomány szerint ugyanis ezen a napon született, e napon szülte Máriát, és kedden halt meg, július 26-án. Azonnal a keresztény szentek közé emelték és azóta a nagycsalád, a nemzetség oltalmazója, a gyermekáldás védőszentje, a gyermeket váró édesanyák segítője.

Az Anna naphoz számos népi hiedelem és szokás is fűződik. A Magyar néprajz VII., a Népszokás, néphit, népi vallásosság című kötetében azt olvashatjuk, hogy a kender töve Anna napján szakad meg, ezért ilyenkor kezdték a kender nyűvését. Szép idő esetén e napon szedték az ún. annababot. Medvesalján Anna-nap előtt egy héttel kell kiszedni a hagymát, mert akkor tovább eláll. A Drávaszögben is ekkor szedik ki a vöröshagymát. Doroszlón és Topolyán úgy vélik, hogy Anna a kötényében hordja a bogarakat, ilyenkor rajzanak a legyek, s ahol nyitva talál ablakot, ajtót, ott bedobja. A Szent Annának szentelt kedd évszázadok óta asszonyi dologtiltó nap. Szent Annát Szeged környékén Kedd asszonya néven is emlegetik. Anna kedvelt névünnep, melynek mulatsággal, bállal való megünneplésére ma is virágzó szokásként említhetjük a füredi Anna-bált.