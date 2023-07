Ahhoz, hogy a jelentkező csapat vízre szállhasson, először a szárazon kellett bizonyítaniuk. A tavasz folyamán egy 3 fordulós online vetélkedő és egy motivációs videó elkészítése várt a lelkes fiatalokra. A lexikális tudáson túl a legénység kreativitására és motivációjára is kíváncsiak voltak a szervezők. Végül a legjobban teljesítő 10 csapat – csaknem 100 fiatal – jutott be a versenybe és bizonyíthatott terepen is. Köztük volt 2 határon túli iskola, egy miskolci, egy barcsi, egy pilisvörösvári, egy szolnoki és több budapesti. Minden csapatot 1-2 kísérő pedagógus erősített. Az első vízre szállás előtt a PET Kupa állandó partnere, a Felső-Tiszavidéki Búvár és Mentő Egyesület és tapasztalt vízitúra vezetők oktatták a zöldfülű petkalózoknak a biztonságos vízi közlekedés szabályaira, majd vigyáztak rájuk a rendezvény teljes időtartama alatt.